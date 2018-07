Pivô do Thunder, Enes Kanter fratura o braço ao socar cadeira e vira desfalque

Russell Westbrook é o destaque do Oklahoma City Thunder e um dos principais jogadores da NBA nesta temporada, mas Enes Kanter é outro dos responsáveis pela boa campanha do sexto colocado da Conferência Oeste. Pelas próximas semanas, no entanto, o técnico Billy Donovan não poderá contar com o pivô turco, e o motivo é dos mais insólitos: ele fraturou o braço ao socar uma cadeira no banco de reservas.

Durante a vitória sobre o Dallas Mavericks por 109 a 98, na última quinta-feira, em casa, Kanter perdeu a paciência. Frustrado com seu início de jogo ruim, o pivô de 2,11m externou o sentimento durante um pedido de tempo no segundo período. Ao chegar no banco de reservas, esmurrou uma cadeira ao seu lado.

Imediatamente, Kanter acusou a dor no braço direito que o tirou do restante do confronto. Logo após o término da partida, Billy Donovan confirmou a fratura no antebraço do turco, que deve afastá-lo das quadras por até dois meses. Perguntado rapidamente sobre o que havia feito quando deixava o ginásio, o próprio jogador admitiu: "Nada inteligente".

"É difícil, especialmente por ter acontecido da forma que aconteceu. É muito azar. Mas ele é forte e logo estará melhor", resumiu Westbrook. "Coisas acontecem. Se ele pudesse voltar atrás, definitivamente o faria. Mas eu acho que agora temos que olhar em frente e tentar tirar o lado positivo para que ele volte o mais rápido possível."

Mesmo vindo quase sempre do banco de reservas, Kanter é um dos principais jogadores do Thunder na temporada, com médias 14,6 pontos e 6,8 rebotes em 21,9 minutos por partida. Com ele, o time de Oklahoma City superou a saída de Kevin Durant e está na sexta colocação do Oeste, com 28 vitórias e 19 derrotas.

"Eu estou desapontado pessoalmente, porque acho que o Enes tem jogado um basquete muito bom", lamentou Donovan. "Ele meio que encontrou seu nicho saindo do banco de reservas com a nossa segunda unidade. Ele é um cara que nos gera muito jogo ofensivo."