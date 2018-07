Pivô Dwight Howard se torna maior cestinha da história do Orlando Magic

INDIANÁPOLIS - O pivô Dwight Howard nem precisou de uma atuação espetacular para viver um momento histórico no Orlando Magic. Na rodada de terça-feira da NBA, o astro anotou 14 pontos no triunfo por 102 a 83 sobre o Indiana Pacers, em casa, e se tornou o maior cestinha da história da equipe, com 10.657 pontos. Howard entrou em quadra precisando apenas de oito pontos para superar a marca de Nick Anderson, que fez 10.650 pela equipe.

O pivô ainda obteve nove rebotes no duelo, que teve Ryan Anderson como cestinha, com 24 pontos e foi decisivo para a recuperação do Magic, que havia registrado um recorde negativo na noite de segunda-feira, quando fez apenas 56 pontos contra o Boston Celtics. Roy Hibbert, com 16 pontos e 12 rebotes, e Danny Granger, com 16 pontos, foram os destaques do Pacers.

De volta ao Toronto Raptors após ficar afastado das quadras por seis partidas por conta de uma lesão, o italiano Andrea Bargnani comandou o Toronto Raptors na vitória por 99 a 96 sobre o Phoenix Suns, fora de casa, ao ser o cestinha do duelo, com 36 pontos, sendo 27 marcados no segundo tempo. Assim, a equipe interrompeu uma sequência de oito derrotas na temporada 2011/2012 da NBA, além de encerrar um jejum de oito anos sem bater o Suns. A última vitória havia acontecido em 10 de fevereiro de 2004. Depois, foram 14 derrotas consecutivas.

O brasileiro Leandrinho Barbosa teve boa atuação contra o Suns, seu ex-clube, com 19 pontos e dois rebotes nos 31 minutos em que atuou. Já James Johnson somou 18 pontos e dez rebotes. Marcin Gortat, com 21 pontos e 12 rebotes, e Steve Nash, com 17 pontos e 14 assistências, foram os destaques do Suns.

Liderado por Chris Bosh, que anotou 17 dos seus 35 pontos no último quarto, o Miami Heat venceu o Cleveland Cavaliers, em casa, por 92 a 85. Esta foi a quarta vez que Bosh anotou mais de 30 pontos nesta temporada da NBA. Já LeBron James marcou 18 pontos e agora acumula quatro vitórias e apenas uma derrota nos duelos com o Cavaliers desde que chegou ao Heat.

Kyrye Irving foi o principal anotador do Cavaliers, com 17 pontos, enquanto Anderson Varejão conseguiu um "double-double". O brasileiro atuou por 30 minutos, com 11 pontos, 11 rebotes e uma assistência, mas não conseguiu evitar a derrota da sua equipe.

Confira os resultados da rodada de terça-feira da NBA:

Indiana Pacers 83 x 102 Orlando Magic

Charlotte Bobcats 78 x 111 New York Knicks

Miami Heat 92 x 85 Cleveland Cavaliers

Phoenix Suns 96 x 99 Toronto Raptors

Portland Trail Blazers 97 x 84 Memphis Grizzlies

Confira os jogos da rodada desta quarta-feira na NBA:

Philadelphia 76ers x New Jersey Nets

Washington Wizards x Charlotte Bobcats

Cleveland Cavaliers x New York Knicks

Detroit Pistons x Miami Heat

Chicago Bulls x Indiana Pacers

Houston Rockets x Milwaukee Bucks

Oklahoma City Thunder x New Orleans Hornets

Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves

San Antonio Spurs x Atlanta Hawks

Utah Jazz x Toronto Raptors

Sacramento Kings x Denver Nuggets

Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers

Golden State Warriors x Portland Trail Blazers