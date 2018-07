Pivô Érika deixa o Atlanta Dream para jogar pelo Chicago Sky na WNBA

"Estou deixando para trás uma cidade que me acolheu e foi minha casa por oito anos. Se tenho o reconhecimento de hoje na WNBA é por causa da confiança que me deram no Atlanta Dream. Sou grata por tudo que vivi por lá, e fico muito feliz por ir para um time como o Chicago Sky, um dos favoritos ao título", ressaltou Érika, que no time de Atlanta conquistou três títulos da Conferência Leste da WNBA.

O novo reforço chegará ao Chicago Sky para substituir a consagrada pivô Sylvia Fowles, que está deixando a equipe, e agora aposta que poderá ter sucesso em mais um time da elite do basquete feminino mundial. "Fico feliz pela confiança que o Chicago Sky tem em mim. Conheço esse time há muito tempo por jogarmos na mesma conferência e o crescimento que elas têm tido nesses últimos anos é muito animador", ressaltou.

Já ao falar da dupla que fará com Clarissa, Érika festejou o fato de poder novamente atuar com uma jogadora brasileira em uma equipe da WNBA. "Como se as coisas não pudessem ficar melhores, né? Estou com um time que tem tudo para ser campeão e ainda vou ter uma compatriota ao meu lado. Isso não acontece desde quando a Iziane saiu do Atlanta e certamente estar com outra brasileira faz toda a diferença", enfatizou Érika, que tem 33 anos de idade e já foi campeã da WNBA, em 2002, pelo Los Angeles Sparks.