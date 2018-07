Playoffs da NBA começam neste sábado com 'caça' ao atual campeão Warriors

A temporada regular da NBA em 2015/2016 foi uma das mais espetaculares dos últimos tempos. Teve despedida da lenda Kobe Bryant, melhor campanha da história do Golden State Warriors, recorde de bolas de três pontos de Stephen Curry, recorde de vitórias em casa do San Antonio Spurs, entre outros episódios que atraíram ainda mais os olhares do público brasileiro para a principal liga de basquete do mundo. Mas é a partir deste sábado que a disputa ficará mais séria, com o início dos playoffs.

E o Warriors é mesmo o time a ser batido neste momento. Os atuais campeões conseguiram o inimaginável e elevaram o nível da temporada passada para esta. As bolas de três pontos de Stephen Curry caíram mais vezes (foram incríveis 402 durante o campeonato), Draymond Green assumiu um maior protagonismo e Klay Thompson continuou com a pontaria afiada.

A soma de todos estes fatores resultou na melhor campanha da NBA em todos os tempos, com 73 vitórias em 82 partidas, superando as 72 do histórico Chicago Bulls de Michael Jordan, Scottie Pippen e Dennis Rodman em 1995/1996. Municiado pelas incríveis atuações de Curry, grande favorito a MVP (jogador mais valioso) da temporada pelo segundo ano seguido, o Warriors chega como maior candidato ao título. Pior para o Houston Rockets, seu adversário na primeira rodada dos playoffs.

A campanha do time de Oakland foi tão avassaladora que ofuscou até o incrível trabalho realizado pelo San Antonio Spurs nesta temporada. Foram 67 vitórias para os texanos, sétimo melhor retrospecto da história da NBA, sendo 40 em 41 partidas em casa, igualando o recorde do Boston Celtics de 1985/1986. Com Kawhi Leonard e LaMarcus Aldridge em boa fase, o Spurs aparece como principal rival do Warriors na disputa pelo troféu e iniciará os playoffs diante de um Memphis Grizzlies repleto de lesões.

A temporada regular mostrou que as outras equipes estão um degrau abaixo de Warriors e Spurs. Na Conferência Leste, o favorito mais uma vez é o Cleveland Cavaliers, que duela contra o Detroit Pistons. Finalista no ano passado, o time manteve a base e conta com o trio de estrelas formados por LeBron James, Kevin Love e Kyrie Irving para tentar o título. O problema é que o desempenho na temporada regular não foi o esperado, tanto que houve uma mudança de técnicos durante o campeonato: David Blatt por Tyronn Lue.

Na segunda posição, passou o Toronto Raptors, que também manteve uma boa base com DeMar DeRozan e Kyle Lowry e espera ter amadurecido com os erros das últimas temporadas, já que caiu na primeira rodada dos playoffs em ambas, para ir mais longe. Na primeira rodada, seu adversário será o Indiana Pacers.

O Miami Heat, terceiro do Leste, pega o Charlotte Hornets. O time da Flórida conta com os experientes Dwyane Wade e Joe Johnson (Chris Bosh está lesionado e ainda não sabe se voltará para os playoffs) e pode surpreender. Assim como o Boston Celtics, que possui um ótimo elenco jovem e mostrou ter uma das melhores defesas da temporada. Na primeira rodada, encarará o Atlanta Hawks.

Já no Oeste, se alguém é capaz de ameaçar o favoritismo de Warriors e Spurs, os candidatos são Oklahoma City Thunder e Los Angeles Clippers. O Thunder conta com Russell Westbrook em estado de graça e com o sempre letal Kevin Durant, evoluiu ao longo da temporada e é favorito contra o Dallas Mavericks. Assim como o Clippers de Chris Paul e DeAndre Jordan diante do Portland Trail Blazers. O time californiano aprendeu a jogar sem Blake Griffin ao longo do campeonato e deve ser ainda mais perigoso com o retorno do jogador.

BRASILEIROS

As duas últimas temporadas viram os primeiros brasileiros campeões da NBA. Em 2013/2014, Tiago Splitter levantou o troféu com o San Antonio Spurs. No ano passado, foi a vez de Leandrinho com o Golden State Warriors. Nestes playoffs, serão quatro atletas representando o País.

O número poderia ser ainda maior se Splitter, contundido, não estivesse vetado pelo Atlanta Hawks. Pouco utilizados, Lucas Bebê e Bruno Caboclo não devem ter oportunidades com o Raptors. Já os experientes Anderson Varejão e, principalmente, Leandrinho podem ajudar o Warriors na briga pelo bicampeonato.

AGENDA

Quatro partidas movimentam o primeiro dia de playoffs neste sábado: Toronto Raptors x Indiana Pacers, Golden State Warriors x Houston Rockets, Atlanta Hawks x Boston Celtics e Oklahoma City Thunder x Dallas Mavericks. No domingo, jogarão: Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons, Miami Heat x Charlotte Hornets, San Antonio Spurs x Memphis Grizzlies e Los Angeles Clippers x Portland Trail Blazers.