Playoffs da NBA têm início com Oeste em alta e desequilíbrio no Leste

A temporada 2014/2015 da NBA vive seu momento de definição com o início dos playoffs neste sábado. As oito melhores equipes do Leste e do Oeste brigam pelo título da principal liga de basquete do mundo. O time a ser batido é o San Antonio Spurs, atual campeão, que ao longo da temporada pareceu cansado, desestimulado e até mais fraco do que em outros anos, mas só para crescer na reta final, emendar uma sequência de 11 vitórias e chegar novamente como um dos favoritos.

É do lado Oeste, aliás, que saem alguns dos principais candidatos ao título. Em uma conferência muito mais forte que a do Leste, os oito classificados parecem capazes de ir à decisão e faturar o anel de campeão. Além do Spurs, Golden State Warriors, Houston Rockets, Los Angeles Clippers, Portland Trail Blazers, Memphis Grizzlies, Dallas Mavericks e New Orleans Pelicans se classificaram na mais forte Conferência Oeste dos últimos anos.

E o líder desta conferência, também time de melhor campanha da NBA, foi o Warriors. A jovem equipe liderada por Stephen Curry, principal candidato ao título de MVP (jogador mais valioso) da temporada, chega ao lado do Spurs como grande favorita do Oeste, ao lado do Spurs. Mas para isso, terá de passar na primeira rodada pelo New Orleans Pelicans, de Anthony Davis, outro dos principais destaques da liga em 2014/2015.

Se Warriors e Spurs aparecem como favoritos, Houston Rockets, segundo colocado do Oeste, e Los Angeles Clippers, terceiro, vêm logo atrás. Comandado por James Harden, o Rockets terá pela frente o experiente time do Dallas Mavericks. O time de Houston terá de superar as lesões de Patrick Beverley e Donatas Motiejunas, enquanto o Mavericks tem um dos melhores quintetos da NBA, mas não deu liga durante a competição.

O Clippers, por sua vez, terá a dura missão de encarar justamente o Spurs, no que promete ser o melhor confronto dessa primeira rodada dos playoffs. De um lado, a força física de Blake Griffin e DeAndre Jordan, liderada pela inteligência de Chris Paul. De outro, um time experiente comandado pelo trio formado por Tim Duncan, Manu Ginóbili e Tony Parker, que soube crescer na hora certa.

Já o duelo entre Memphis Grizzlies e Portland Trail Blazers é uma incógnita. O Grizzlies conta com a força de seu garrafão, com Zach Randolph e Marc Gasol, mas os dois não estão em suas melhores fases. O Blazers, por sua vez, precisa superar os problemas físicos e tem na dupla LaMarcus Aldridge/Damian Lillard seu trunfo.

LESTE

Se no Oeste, a situação é extremamente equilibrada, no Leste Atlanta Hawks e Cleveland Cavaliers despontam como grandes favoritos. O Hawks exibiu um ótimo jogo coletivo durante a temporada, chegou a emendar uma sequência de 19 vitórias seguidas, mas caíram de produção na reta final. Terão pela frente o Brooklyn Nets, que se classificou com campanha negativa (38 vitórias e 44 derrotas), mas cresceu na reta final e pode surpreender.

O Cleveland Cavaliers, de LeBron James, foi outro que cresceu na reta final e aparece como grande favorito diante do Boston Celtics, que tem uma equipe jovem e sequer era esperado entre os oito melhores. O Chicago Bulls também é amplo favorito diante do Milwaukee Bucks, que, no entanto, conta com uma forte defesa para surpreender. O duelo mais equilibrado fica por conta de Washington Wizards x Toronto Raptors, duas equipes que tiveram ótimo início, mas caíram de produção e chegam em baixa aos playoffs.