Playoffs do NBB desafiam favoritismo de Flamengo e Minas em temporada marcada pela pandemia

Com Flamengo e Minas Tênis Clube como favoritos após terminarem em primeiro e segundo lugares, respectivamente, os playoffs do Novo Basquete Brasil, que começam nesta quarta-feira, são mais um desafio em uma temporada disputada em meio à pandemia do novo coronavírus e que, em diversos momentos, sofreu ajustes de rota.

Desde o início, a Liga Nacional de Basquete traçou estratégias para diminuir o índice de contaminação dos atletas e comissões técnicas. Ao longo da primeira fase, foram realizados 7.979 testes. Dentre eles, 104 resultaram positivos. Os números contemplam todas as pessoas envolvidas na realização do NBB, ou seja, membros do staff das equipes, atletas e árbitros.

O sistema adotado para dar prosseguimento à competição foi o de etapas sediadas. Uma espécie de 'bolha móvel', que alternou sua localização ao decorrer da temporada. Flamengo e Minas terão vantagem de atuar em casa nos confrontos das quartas de final e isso irá se repetir nas semifinais se eles se classificarem.

"A primeira fase foi bem diferente do que estamos acostumados", afirma Gustavo de Conti, técnico do Flamengo, ao Estadão. "Muitas equipes não puderam jogar em suas casas. Além disso, foram muitas viagens, dias hospedados em hotéis e jogos em sequência. Enfim, um campeonato completamente descaracterizado", acrescenta o treinador.

No segundo turno, por exemplo, os jogos seriam realizados em São Paulo. Mas em decorrência do agravamento da pandemia no Estado, as partidas foram transferidas para o Rio de Janeiro. O novo endereço foi provisório, já que a prefeitura do Rio também decidiu vetar a realização de eventos esportivos. Brasília, na contramão dos vizinhos, optou pela flexibilização e pôde receber as 30 partidas que restavam para o término da fase regular.

A etapa de mata-mata da temporada 2019/20 foi cancelada em decorrência da pandemia. Apesar do Brasil viver um cenário muito pior no que diz respeito à situação epidemiológica, por fim nesta edição atípica do NBB é a prioridade. "Acredito que a LNB buscou o formato mais seguro e possível para o momento que vivemos. Jogamos apenas 3 partidas de 30 em nossa casa, Belo Horizonte. Não é o ideal do ponto de vista técnico, mas vejo que neste ano a prioridade tenha de ser a realização e término da competição", avalia Leonardo Costa, treinador do Minas.

Com o final da fase de classificação, esses são os primeiros duelos, ainda das oitavas de final, e o chaveamento até a tão sonhada final do #NBB 2020/2021 Quem leva nessa temporada? #NossoBasquete pic.twitter.com/J04xJLhThC — NBB (@NBB) April 14, 2021

Segundo o novo regulamento, os quatro primeiros colocados, ou seja, Flamengo, Minas, São Paulo e Paulistano, já estão classificados para as quartas de final. Bauru, Caxias do Sul, Corinthians, Fortaleza Basquete Cearense, Franca, Mogi, Pato Basquete e Unifacisa disputam uma melhor de três jogos nas oitavas. As partidas vão acontecer no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e na Arena Minas, em Belo Horizonte.

"O Conselho de Administração da LNB, formado pelos próprios clubes, decidiu por unanimidade que a manutenção do sistema de mini sedes para a Fase dos playoffs é a forma mais segura para finalizar o NBB, mantendo integralmente o protocolo adotado desde o início da competição", explica Paulo Bassul, diretor técnico e operacional da Liga Nacional de Basquete.

A semifinal e a final serão realizadas na casa da equipe melhor classificada na fase regular entre os quatro semifinalistas. Portanto, é possível que a bolha mude de local mais uma vez. Isso acontecerá caso Flamengo e Minas sejam eliminados. "As equipes que jogam em casa têm a possibilidade de atuar onde treinam e isso é importante", explica Conti. Léo Costa pensa parecido. O treinador do Minas diz que o fato do time poder jogar no ginásio onde treina é essencial. "Estaremos próximos de nossas famílias e poderemos utilizar as estruturas do clube. Sem dúvidas, é um fator positivo".

Veja o chaveamento das oitavas de final: