Por greve, primeiro astro da NBA fecha acordo com equipe da Europa

NOVA JERSEY - O armador Deron Williams confirmou na madrugada deste sábado que é a primeira estrela da NBA a fechar acordo com um time europeu. O jogador do New Jersey Nets já assinou contrato para defender na próxima temporada o Besiktas, da Turquia, mesmo time de Allen Iverson.

Por falta de um acordo financeiro entre os jogadores e os donos das franquias, a NBA está oficialmente em greve. Assim, todos os contratos estão suspensos e, se a situação não se resolver até outubro - o que parece improvável -, a realização da temporada 2011/2012 corre risco.

Pelo acordo assinado com o Besiktas, Williams se apresenta ao time turco no final de agosto ou começo de setembro. Em caso de um acordo que encerre a greve na liga norte-americana, o armador retornaria imediatamente ao Nets.

Williams, de 27 anos, trocou o Utah Jazz pelo Nets em fevereiro. Logo depois, porém, sofreu uma lesão no pulso, que o atrapalhou em todo o fim da temporada.O jogador tem contrato por mais duas temporadas, mas com a opção de se tornar um agente livre já no verão de 2012.

Zaza Pachulia, do Atlanta Hawks, é outro jogador especulado para reforçar o Besiktas durante a paralisação da NBA. Outros atletas devem seguir o mesmo caminho e fechar com clubes europeus.