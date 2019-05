Por vaga no NBB, São Paulo inicia final da Liga Ouro contra a Unifacisa

São Paulo e Unifacisa entram em quadra nesta terça-feira para o primeiro jogo da série melhor de cinco pela final da Liga Ouro, divisão de acesso ao Novo Basquete Brasil (NBB). A partida será no ginásio do Morumbi, às 20h, e terá transmissão ao vivo pela SPFC TV (Youtube).

Apenas o campeão terá o direito de disputar a próxima temporada do NBB desde que consiga apresentar comprovações financeiras, técnicas e estruturais exigidas pela Liga Nacional de Basquete (LNB). A equipe tricolor vai tentar seguir os passos de outros tradicionais clubes de futebol. Os últimos três campeões foram Corinthians (2018), Botafogo (2017) e Vasco (2016).

"São duas equipes muito fortes, que irão se apresentar em boas condições. Nos adaptamos a todas as situações e conseguimos nossa classificação com méritos. Agora é final. É uma história totalmente diferente do que foi a fase de classificação. É outro campeonato, que depende do estado emocional de todo mundo, de como encarou a chegada e a preparação para tudo isso", disse o técnico do São Paulo, Cláudio Mortari.

"A expectativa é de jogos muito difíceis, principalmente com dois jogos fora de casa. São jogos complicados, que precisaremos reverter essa vantagem do São Paulo vencendo pelo menos um jogo para podermos decidir o título em casa. O São Paulo é um time muito forte e irá jogar esses primeiros jogos em casa e com o apoio de sua torcida. Precisamos tentar reverter essa vantagem e vencer pelo menos um jogo fora", analisou o técnico da Unifacisa, Eduardo Schafer.

A série melhor de cinco será disputada no formato 2-2-1, com os jogos 1, 2 e um possível 5 no ginásio do Morumbi, e os jogos 3 e um possível 4 na Arena Unifacisa, em Campina Grande-PB. Todos os jogos serão transmitidos ao vivo pelas próprias equipes, além da TV Itararé nas partidas na Paraíba.

O São Paulo leva vantagem no mando de quadra por feito melhor campanha. Na temporada regular, o time paulista terminou na segunda colocação, com nove vitórias e cinco derrotas, e depois passou por Campo Mourão na semifinal. A Unifacisa ficou em quarto, com oito vitórias e seis derrotas, eliminado o Cerrado Basquete (quartas) e o favorito Londrina (semifinal).

"Enfrentaremos uma equipe que fez uma boa montagem de elenco, organizada e muito forte. Vencemos os dois duelos na fase de classificação, mas tivemos partidas bastante equilibradas", afirmou Mortari, citando os jogos pela temporada regular. O São Paulo venceu por 77 a 69 na Paraíba e 93 a 89 no Morumbi.

CALENDÁRIO DA FINAL

Jogo 1 - 21/05 (Terça-feira), às 20 horas, no ginásio do Morumbi, em São Paulo

Jogo 2 - 23/05 (Quinta-feira), às 20 horas, no ginásio do Morumbi, em São Paulo

Jogo 3 - 26/05 (Domingo) - às 19h30, na Arena Unifacisa, em Campina Grande

Jogo 4* - 28/05 (Terça-feira), às 19h30, na Arena Unifacisa, em Campina Grande

Jogo 5* - 31/05 (Sexta-feira), às 20 horas, no ginásio do Morumbi, em São Paulo

*Se necessário