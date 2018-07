Portland bate Phoenix, ganha a quarta seguida e se garante nos playoffs

O Portland Trail Blazers confirmou a vaga nos playoffs da NBA na noite desta segunda-feira ao vencer o Phoenix Suns pelo placar de 109 a 86, em casa. Foi a quarta vitória consecutiva da equipe, que praticamente acabou com as chances de classificação do adversário.

Com sua 48ª vitória na temporada regular (tem 25 derrotas), o Portland segue na quarta colocação da Conferência Oeste. Para continuar brilhando, a equipe contou novamente com boa atuação do seu conjunto. Damian Lillard liderou o time, com 19 pontos. LaMarcus Aldridge contribuiu com 17 e Nicolas Batum e Arron Afflalo anotaram 16 pontos cada.

Sem nenhum destaque na partida, o Phoenix Suns segue na zona intermediária da conferência. Ocupa a 10ª colocação, com 38 vitórias e 37 derrotas. E precisaria de uma boa combinação de resultados para sonhar com a vaga na próxima fase da NBA.

Pela Conferência Leste, o Atlanta Hawks contou mais uma vez com o apoio da torcida para superar o Milwaukee Bucks por 101 a 88. A equipe segue liderando a tabela, já classificada, agora com 56 triunfos e apenas 18 derrotas. É a segunda melhor campanha da competição, atrás apenas do Golden State Warriors, líder do lado Oeste.

Ainda em busca da classificação, o Milwaukee Bucks soma 36 vitórias e 38 derrotas. Na sexta posição, está perto de sacramentar a vaga nos playoffs.

Logo à frente do Milwaukee, o Toronto Raptors bateu o Houston Rockets por 99 a 96. A partida foi marcada pela grande atuação de DeMar DeRozan, responsável por 42 pontos para o time de Toronto. Ele abriu caminho para a 44ª vitória da equipe - tem 30 derrotas -, sustentando a quarta colocação da Conferência Leste.

Confira os resultados da rodada desta segunda-feira:

Charlotte Hornets 104 x 116 Boston Celtics

Philadelphia 76ers 111 x 113 Los Angeles Lakers

Atlanta Hawks 101 x 88 Milwaukee Bucks

Toronto Raptors 99 x 96 Houston Rockets

Memphis Grizzlies 97 x 83 Sacramento Kings

Minnesota Timberwolves 84 x 104 Utah Jazz

Portland Trail Blazers 109 x 86 Phoenix Suns

Jogos desta terça-feira:

Atlanta Hawks x Detroit Pistons

San Antonio Spurs x Miami Heat

Golden State Warriors x Los Angeles Clippers

Indiana Pacers x Brooklyn Nets