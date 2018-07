Portland Trail Blazers derrota Denver Nuggets na NBA

O Denver Nuggets segue com campanha irregular na atual temporada da NBA. Na noite desta quinta-feira, a equipe do brasileiro Nenê até fez uma partida disputada fora de casa, mas foi derrotada pelo Portland Trail Blazers por 86 a 83.

O resultado deixou o Denver com 50% de aproveitamento, com seis vitórias e seis derrotas. O Portland, por sua vez, tem campanha ligeiramente melhor: ganhou oito dos 13 confrontos que disputou.

Apesar da derrota, Nenê teve boa atuação e fechou o jogo com sete rebotes, duas assistências e 12 pontos, seis a menos do que a estrela do time Carmelo Anthony. O cestinha do jogo foi LaMarcus Aldrige, com 24 pontos.

Com tranquilidade, o Orlando Magic superou em casa o Phoenix Suns, por 105 a 89, e chegou ao seu oitavo triunfo em 11 partidas. Destaque para Dwight Howard, que fez 20 pontos e pegou 12 rebotes. Pelo Phoenix, Grant Hill foi o cestinha com 21 pontos.

Outra equipe a vencer jogando em casa foi o Indiana Pacers, ao superar o Los Angeles Clippers por 107 a 80 e ampliar o momento complicado do adversário, que ganhou apenas uma de 13 partidas.

Confira os resultados desta quinta-feira:

Indiana Pacers 107 x 80 Los Angeles Clippers

Orlando Magic 105 x 89 Phoenix Suns

Portland Trail Blazers 86 x 83 Denver Nuggets

Confira os jogos de sexta-feira:

Boston Celtics x Oklahoma City Thunder

Philadelphia 76ers x Milwaukee Bucks

Toronto Raptors x Houston Rockets

Washington Wizards x Memphis Grizzlies

Miami Heat x Charlotte Bobcats

Minnesota Timberwolves x Los Angeles Lakers

New Orleans Hornets x Cleveland Cavaliers

Utah Jazz x San Antonio Spurs

Dallas Mavericks x Chicago Bulls

Sacramento Kings x New Jersey Nets

Golden State Warriors x New York Knicks