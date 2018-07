Portland Trail Blazers ganha na prorrogação e segue líder na NBA

NOVA YORK - Com uma cesta do armador Damian Lillard no último segundo da prorrogação, o Portland Trail Blazers derrotou o Detroit Pistons por 111 a 109 na rodada de domingo da NBA. Após a emocionante vitória fora de casa, a equipe se manteve na liderança da Conferência Oeste, ainda com a segunda melhor campanha da temporada - está atrás apenas do Indiana Pacers, que ocupa o primeiro lugar no lado Leste.

Para chegar à sua 21ª vitória em 25 jogos na atual temporada da liga norte-americana de basquete, o Blazers teve muito trabalho em Detroit. A equipe da casa contou com uma noite inspirada de Josh Smith, cestinha com 31 pontos, e conseguiu levar o confronto para a prorrogação. No fim, porém, os líderes da Conferência Oeste ganharam com uma linda cesta de Lillard praticamente no estouro do cronômetro.

Além da cesta da vitória, Lillard terminou o jogo com 23 pontos. Mas o grande destaque individual da equipe de Portland foi novamente o ala/pivô Lamarcus Aldridge. Ele tem sido o principal responsável por essa surpreendente campanha do Blazers na temporada. Dessa vez, contribuiu com 27 pontos e 12 rebotes, provando a fama de carrasco do Pistons, contra quem tem média de 23,4 pontos na carreira.

Apesar da vitória fora de casa, o Portland Trail Blazers não está tranquilo na liderança da Conferência Oeste. Sofre perseguição implacável do Oklahoma City Thunder, que também ganhou na rodada de domingo. Jogando em casa, bateu o Orlando Magic por 101 a 98, vencendo pela sexta vez seguida na temporada e alcançando a marca de 19 triunfos em 23 partidas disputadas até agora.

Como sempre, a vitória do Thunder foi conquistada graças ao talento de seus dois grandes astros. Kevin Durant terminou com 28 pontos, nove rebotes e cinco assistências, enquanto Russell Westbrook conseguiu 20 pontos, 12 rebotes e seis assistências. Assim, nem os 25 pontos de Arron Afflalo foram capazes de evitar a 17ª derrota em 24 jogos do Orlando Magic na atual temporada da NBA.

Confira os resultados da rodada de domingo:

Sacramento Kings 106 x 91 Houston Rockets

Memphis Grizzlies 93 x 101 Minnesota Timberwolves

Detroit Pistons 109 x 111 Portland Trail Blazers

Oklahoma City Thunder 101 x 98 Orlando Magic

Denver Nuggets 102 x 93 New Orleans Pelicans

Phoenix Suns 106 x 102 Golden State Warriors

Confira os jogos da rodada desta segunda-feira:

Indiana Pacers x Detroit Pistons

Atlanta Hawks x Los Angeles Lakers

Boston Celtics x Minnesota Timberwolves

Brooklyn Nets x Philadelphia 76ers

Miami Heat x Utah Jazz

New York Knicks x Washington Wizards

Chicago Bulls x Orlando Magic

Los Angeles Clippers x San Antonio Spurs