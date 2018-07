Pré-Olímpico Masculino de Basquete é adiado depois de mudar de sede

Na quinta-feira, o governo mexicano já havia confirmado a mudança de local do evento, com a capital Cidade do México substituindo Monterrey. O Pré-Olímpico das Américas, que também conta como Copa América, vai classificar os dois primeiros colocados para a Olimpíada do Rio, em 2106.

A competição estava programada para acontecer em Monterrey, cidade mexicana que ganhou a disputa com Caracas (Venezuela). Mas a Fiba Américas não chegou a um acordo com os proprietários da Arena Monterrey, onde deveriam ocorrer os jogos.

Na Cidade do México, os jogos serão realizados no Palácio dos Esportes, ginásio que foi a sede do basquete nos Jogos Olímpicos de 1968 e já recebeu 18 partidas da NBA. A alteração de datas, que já era prevista, foi necessária porque o local também usado para diversos tipos de eventos e já estava alugado em algumas das datas necessárias.

A Fiba ainda não confirmou se vai dar ao Brasil um convite para os Jogos do Rio como país sede. A entidade pretende tomar essa decisão apenas em junho, enquanto aguarda da Confederação Brasileira de Basquete (CBB) pagar a "doação" prometida em troca do convite para o Mundial do ano passado.