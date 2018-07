Pré-seleção do Jogo das Estrelas da NBA inclui dois jogadores brasileiros

A NBA divulgou nesta quinta-feira a lista dos 120 jogadores aptos a concorrer a uma vaga no próximo All-Star Game, o Jogo das Estrelas. A relação foi preparada por jornalistas especializados dos Estados Unidos.

Nenê, do Denver Nuggets, e Anderson Varejão, do Cleveland Cavaliers, poderão receber votos dos internautas no site www.nba.com.

Caso não figurem nos quintetos titulares de suas Conferências, os dois terão a chance de emplacar na votação dos técnicos.