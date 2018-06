Premiado pelo COB, Vítor Benite celebra reconhecimento do trabalho

Enquanto treinava para defender a seleção brasileira nas Eliminatórias das Américas para o Mundial da China, em 2019, o ala/armador Vítor Benite foi surpreendido com a notícia de que havia ganhando o Prêmio Brasil Olímpico de melhor jogador de basquete. Nesta sexta-feira, o jogador do Murcia não escondeu a felicidade pela honraria.

"Estou muito feliz com essa premiação. Todo atleta busca esse reconhecimento. Feliz também em fazer parte de uma geração que está tentando ajudar o basquete e isso só me motiva a continuar treinando para fazer cada vez mais por esse esporte que a gente ama, que é o basquete", declarou.

Benite tem 28 anos, atuou por clubes como Franca, Limeira e Flamengo e hoje joga no basquete espanhol. A notícia só não foi mais celebrada porque uma lesão o tirou da partida de quinta diante da Colômbia, em Goiânia, pelas Eliminatórias. Ele agora luta para se recuperar e atuar diante do Chile, domingo, no mesmo local.

Na quinta, o Comitê Olímpico do Brasil (COB)também anunciou o Prêmio Brasil Olímpico de melhor jogador do basquete 3x3, que entrará no programa dos Jogos de Tóquio, em 2020. E coube a Felipe Soriani, primeiro do ranking brasileiro e atleta do São Paulo D.C., celebrar a conquista.

"Estou muito feliz com a notícia. O ano de 2017 foi muito importante para a categoria, que agora faz parte do calendário olímpico. Estou mais feliz ainda porque essa premiação do COB é inédita. Quero aproveitar para agradecer a todos que participaram desse ano que foi muito importante pra mim, principalmente os meus companheiros de equipe, a minha equipe São Paulo D.C. e os patrocinadores. Tenho certeza que o Basquete 3x3 só tem a crescer daqui pra frente", disse.