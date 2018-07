Presidente da CBB anuncia fim da suspensão da Fiba ao basquete do Brasil

A Federação Internacional de Basquete (Fiba) retirou nesta quarta-feira as sanções impostas à Confederação Brasileira de Basquetebol (CBB) por problemas administrativos referentes à gestão do ex-presidente Carlos Nunes em novembro do ano passado. O fim da suspensão significa que todas as seleções, de base e adultas, e clubes brasileiros podem participar de competições internacionais.

O anúncio do fim da suspensão foi feito pelo novo presidente da entidade, Guy Peixoto Jr., por meio de uma carta publicada no site oficial da CBB. A carta, no entanto, foi retirada do ar, mas depois acabou sendo republicada, confirmando o encerramento da punição.

O fim da suspensão ainda está condicionado ao cumprimento de alguns itens até o dia 21 julho. No comunicado, o presidente afirma que "trata-se de um dia a ser comemorado, pois recoloca o Brasil em evidência positiva".

O primeiro desafio da seleção principal no retorno às competições é a Copa América, entre os dias 25 de agosto e 3 de setembro em três países, Argentina, Colômbia e Uruguai. Como o sorteio do torneio foi realizado durante a vigência da suspensão, o Grupo A, formado por Porto Rico, México e Colômbia, possui uma vaga. Caso a punição do Brasil não fosse retirada, o Paraguai, sexto colocado no último Campeonato Sul-Americano, entraria em seu lugar.

"Os próximos passos da nossa gestão são estes: retorno das verbas do COB, já pré-definidas pela Lei Agnelo Piva; negociação com patrocinadores, a começar pelo máster, seguida dos demais; reapresentação dos projetos para comissão da Lei de Incentivo ao Esporte; definição e contrato dos novos treinadores das várias seleções; lançamento de um novo site, com novo visual; plano de utilização do CT tanto na parte esportiva quanto na comercial; e andamento do projeto do futuro CT de Jundiaí", afirmou o presidente da CBB, que agora está livre da punição.