Presidente de time da NBA não quer negros assistindo sua equipe no ginásio

LOS ANGELES - As polêmicas envolvendo racismo não acontecem apenas no futebol. No basquete americano, onde o esporte é praticado predominantemente por negros, Donald Sterling, proprétário do Los Angeles Clippers, que disputa a NBA, mostrou toda a sua intolerância racial ao recriminar sua namorada, que apareceu em foto ao lado de Magic Johnson, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos.

"Me incomoda muito você querer aparecer ao lado de pessoas negras. Por que você faz isso? Você pode dormir (com negros), pode fazer o que quiser. A única coisa que peço a você é que não divulgue isso. E não os traga aos meus jogos", disse ele, em conversa telefônica divulgada pelo site TMZ, completando com um desabafo: "Só quero dizer que, na porcaria do seu Instagram, não precisa aparecer você andando com pessoas negras. Não o coloque em seu Instagram para que o mundo possa ver e então me ligar".

O empresário, que é dono dos Clippers desde 1981, tem um histórico de problemas relacionados a racismo e já foi obrigado a pagar multas por não querer negociar seus imóveis com negros e hispânicos. Após a divulgação da conversa telefônica, Baron Davis, ex-jogador do Los Angeles Clippers, disse que a discriminação racial por parte de Sterling acontece há bastante tempo.

Magic Johnson, que foi citado pelo dirigente, também se manifestou por meio do Twitter, lamentando a postura de Donald Sterling. "Nunca mais irei a um jogo dos Clippers enquanto ele foi o proprietário do time". Ele, que é considerado o maior jogador da história do Los Angeles Lakers, rival municipal dos Clippers, ainda lamentou por Chris Paul e pelo técnico Doc Rivers, negros que prestam seus serviços para o time de Sterling.