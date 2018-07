Prima de Dwyane Wade morre vítima de bala perdida em Chicago

A onda de violência e tensão racial que assola os Estados Unidos nos últimos meses fez mais uma vítima nesta sexta-feira, atingindo a família de Dwyane Wade, personalidade do esporte norte-americano. O ala-armador, que recentemente trocou o Miami Heat pelo Chicago Bulls, perdeu a prima de 32 anos, que morreu vítima de uma bala perdida.

Nykea Aldridge, de 32 anos, andava pela rua na região sul de Chicago por volta de 3:30 da tarde, quando acabou na linha de tiro de dois homens que perseguiam um terceiro. Ela empurrava um carrinho de bebê no momento do tiro, e não resistiu aos ferimentos. A criança nada sofreu. Ela deixou quatro filhos.

Wade, de 34 anos, retornou à cidade onde nasceu para defender os Bulls, e aparecia como uma das personalidades norte-americanas que demonstravam maior ativismo contra a violência policial e o racismo da sociedade local. No dia anterior, inclusive, o atleta participou de um programa de TV dos EUA para falar sobre a violência e contra as armas.

Wade desabafou em sua conta no Twitter na noite desta sexta-feira.

My cousin was killed today in Chicago. Another act of senseless gun violence. 4 kids lost their mom for NO REASON. Unreal. #EnoughIsEnough — DWade (@DwyaneWade) 27 de agosto de 2016

"Minha prima foi morta hoje (sexta-feira) em Chicago. Outro ato de violência armada sem sentido. Quatro crianças perderam a sua mãe SEM MOTIVO ALGUM. Surreal.", afirmou o jogador.

Neste sábado, Wade voltou a falar sobre o ocorrido, pedindo maior ajuda das autoridades para controlar a violência na cidade onde atuará na próxima temporada da NBA.

The city of Chicago is hurting. We need more help& more hands on deck. Not for me and my family but for the future of our world. The YOUTH! — DWade (@DwyaneWade) 27 de agosto de 2016