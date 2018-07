Primeira treinadora da NBA é campeã da Liga de Verão

A tradicional Summer League (Liga de Verão) serve como teste para as equipes observarem suas escolhas no Draft. Por isso, os olhos de especialistas e espectadores costumam se atentar aos jogadores que brigam não só por uma bola dividida, mas por um contrato na NBA.

Este ano, no entanto, quem roubou a cena em Las Vegas, uma das sedes do campeonato, não jogou sequer um minuto. Becky Hammon, assistente técnica do San Antonio Spurs e ex-jogadora da WNBA, se tornou a primeira mulher a comandar um time da Liga.

De quebra, levou a franquia a uma vitória contra o Phoenix Suns por 93 a 90 na final e cravou seu nome na história como a primeira mulher campeã à frente de uma equipe da NBA.

Becky jogou 16 anos na WNBA, com passagens pelo New York Liberty e o San Antonio Stars. Ela foi selecionada sete vezes para o jogo das estrelas e duas vezes para o primeiro time da Liga. Mesmo assim, não conseguiu ser convocada para defender a seleção americana. Em 2008, naturalizou-se russa e conquistou o bronze nas Olimpíadas de Pequim.

Depois de se aposentar em agosto do ano passado, Becky foi contratada pelo San Antonio Spurs como assistente do treinador Gregg Popovich. Hoje, ela é a única mulher a compor o quadro técnico de um time da NBA.