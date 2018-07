Primeiro fashion film da NBA no mundo concorre em conceituado festival

'Pense Fora do Garrafão', primeiro fashion film da NBA no mundo, foi indicado ao prêmio de 'Melhor Filme' no International Fashion Film Awards, premiação do La Jolla International Fashion Film Festival, que acontece entre os dias 20 e 22 de julho, na Califórnia (EUA). O curta-metragem, dirigido pelo cineasta Doug Clayton e assinado pelas produtoras brasileiras Nove e Meio e Capuri, é um projeto inédito, idealizado pelo escritório brasileiro da liga, e foi indicado também em outras quatro categorias: 'Melhor Direção', 'Melhor Fotografia', 'Melhor Sound Design' e 'Melhor Edição'. Lançado em meados de abril, o filme já teve mais de 1,6 milhão de visualizações na Internet (está sendo exibido também na TV paga) e pode ser assistido em www.nbafashion.com.br.

'O Festival de La Jolla é considerado o 'Cannes' dos fashion films. A indicação para 'Melhor Filme' é a confirmação do excelente trabalho em equipe que foi realizado, todos abraçaram o projeto como um filho, alcançamos a excelência em todas as áreas. Nosso objetivo é mostrar que a marca vai muito além do basquete. É um dos ícones da cultura hip-hop que anda de mãos dadas com o universo fashion. A linguagem das ruas e suas representações conquistam cada vez mais espaço na moda internacional", afirmou Doug.

O filme (inscrito sob o nome de 'Think Outside The Box') teve o Rio de Janeiro como base para gravações, com duas locações: um galpão na Gamboa (bairro do centro da cidade), e uma casa em São Conrado (zona Sul), misturando hábitos, culturas, moda e conceitos além do basquete, como break, grafite, estilo e skate. E a relação entre esses dois 'mundos' é cada vez mais presente no mercado, com marcas clássicas formando parcerias para mostrar que a rua invadiu as passarelas. Para a NBA, uma das marcas globais mais icônicas, é importante ser precursora de tendências, por isso a aposta em um fashion film como carro-chefe da campanha anual no Brasil.

"Buscamos algo diferente e inovador, uma linguagem em que estivessem presentes elementos de estilo, moda, música e basquete. Hoje a NBA vai muito além das quadras, ultrapassou os limites do esporte, e com o fashion film conseguimos interagir e nos conectar com esses fãs. O resultado foi fantástico", afirmou Sérgio Perrella Filho, Diretor de Licenciamento e Varejo da NBA no Brasil.

A união da alta moda com a temática das ruas e das quadras, demonstrada pelos pontos de vista real e imaginário, é o foco principal do curta, candidato a prêmios no principal festival de fashion films da atualidade.

Além da influência do estilo urbano no projeto, outro fator que chama atenção na produção é a trilha sonora. Envolvente, ela mistura hip-hop e disco com ritmos brasileiros, como o funk, e ficou a cargo da produtora de conteúdo musical Sonido AMP que usa a melodia e o soundesign para ajudar a conduzir a narrativa.

"A indicação para Melhor Sound Design é mais que merecida. Afinal, é a trilha que dita o ritmo do filme e pontua as idas e vindas do real para o imaginário. A Sonido AMP, que ganhou um 'Leão' em Cannes na última semana, valoriza muito a importância de contar uma história pela trilha. Para o nosso projeto, isso fez toda a diferença", ressaltou Doug.