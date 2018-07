Primeiro jogador da NBA assumidamente gay encerra carreira

Jason Collins, o primeiro jogador da NBA a assumir sua homossexualidade, decidiu dar fim à sua carreira e anunciou sua aposentadoria após 13 anos na liga.

O atleta de 35 anos que deu seus primeiros passos na equipe do New Jersey Nets em 2001, assumiu sua homossexualidade quando atuava pelo Brooklyn Nets na temporada passada. Deixado de fora do elenco para a nova campanha, o veterano Jason Colins decidiu encerrar suas atividades profissionais.

Jason Colins foi o primeiro atleta entre os quatro principais esportes americanos a assumir sua homossexualidade. Com 732 jogos e 2.621 pontos marcados, o legado deixado pelo jogador é de ter assumido sua orientação sexual com firmeza. "Os últimos 18 meses foram incríveis. Cresci muito como ser humano. Meus amigos, famílias, pessoas queridas, fãs, técnicos, companheiros de equipe quero agradecera todos que me apoiaram nesses últimos meses e antes também. Mas chegou a minha hora", disse.