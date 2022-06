Primeiro jogo das finais da NBA tem maior audiência dos últimos três anos

A vitória do Boston Celtics sobre o Golden State Warriors no primeiro duelo das finais da NBA foi o jogo mais visto nos últimos três anos na televisão norte-americana, com 13 milhões de telespectadores. O anúncio foi feito pela maior liga de basquete dos Estados Unidos em suas redes sociais.

Estes números superam as finais de 2019, quando se enfrentaram Golden State Warriors e Toronto Raptors; 2020 no duelo entre Los Angeles Lakers e Miami Heat e a disputa de 2021 com Phoenix Suns e Milwaukee Bucks.

Os canais ABC e ESPN tiveram uma audiência média durante a disputa do jogo de 11,9 milhões de telespectadores, garantindo um aumento de 37% na audiência com relação ao ano passado e 55% se levarmos em conta os números de 2020.

Outro ponto que chamou bastante a atenção foram os 135 milhões de visualizações nas redes sociais da NBA, recorde para um primeiro confronto das finais.

O Boston Celtics venceu o jogo na casa do Golden State Warriors por 120 a 108. A disputa ficou empatada, após os Warriors vencerem a segunda partida, domingo mais uma vez no oeste dos Estados Unidos, por 107 a 88. O terceiro encontro da melhor de sete será na quarta-feira, em Boston.