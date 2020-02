Profissional do Estadão fatura prêmio como destaque do ano no basquete

Os ganhadores do 'Troféu Quinto Tempo - Destaque de 2019' foram divulgados nesta segunda-feira. O editor assistente de esportes do Estadão, Marcius Azevedo, foi eleito o melhor jornalista/cronista esportivo envolvido na cobertura do basquete, com diversas matérias ao longo do ano, além da produção de conteúdo para o blog (https://esportes.estadao.com.br/blogs/marcius-azevedo/) e também na apresentação do programa Cesta no Estadão.

"Fico muito feliz com o prêmio. É o reconhecimento do trabalho, do esforço diário. O basquete é uma paixão e procuro sempre colocá-lo no lugar onde ele merece. Gostaria de agradecer todo mundo que votou", afirmou Marcius Azevedo.

Ao todo foram 20 categorias premiadas. O prêmio teve duas fases distintas de escolhas, que resultaram na identificação dos vencedores.

Destaque para Georginho (São Paulo) e Erika (IDK Gipuzkoa-ESP), eleitos os melhores atletas de 2019 no masculino e feminino, respectivamente. Gustavo di Conti (Flamengo) e José Neto (seleção brasileira feminina) também foram premiados.

Presidente da Confederação Brasileira de Basquete, Guy Peixoto, recebeu o prêmio 'Personalidade do Ano de 2019'.

Criador do prêmio, o jornalista Frederico Batalha destacou a enorme participação na votação. "Quero agradecer a todos que votaram, uma vez que foram muitas mensagens recebidas via e-mail, nas duas fases, me deixando muito satisfeito. O objetivo desta premiação é incentivar e reconhecer os esforços dos profissionais ligados ao basquete em diversos setores, engajando o público, que ama e vive intensamente a modalidade."

Confira os vencedores:

• Atleta Masculino: George de Paula (São Paulo FC)

• Atleta Feminino: Erika de Souza (IDK Gipuzkoa - Espanha)

• Técnico Masculino: Gustavo De Conti (CR Flamengo)

• Técnico Feminino: José Neto (Seleção Brasileira)

• Atleta de Basquete 3×3: Evelyn Larissa (SC Corinthians Paulista)

• Árbitro/Oficial de Quadra: Marco Benito

• Oficial de Mesa: Priscila Dorigo

• Dirigente: Ricardo Molina (Liga de Basquete Feminino)

• Equipe: Sesi Franca Basquete

• Trabalho de Base: ADC Bradesco

• Jornalista/Cronista Esportivo: Marcius Azevedo (O Estado de São Paulo)

• Locutor: Rômulo Mendonça (ESPN)

• Comentarista: Carlos Renato dos Santos (Fox)

• Órgão de Imprensa: Olimpíada Todo Dia

• Assessoria de Imprensa: NBA Brasil

• Evento ligado ao basquete: NBA House

• Liga Amadora: Liga São Paulo de Basketball (LSPB)

• Projeto Social: Anjos do Esporte (Instituto Brazolin)

• Artigos Esportivos: Spalding

• Saúde: Carlos Vicente Andreoli (CBB - Médico)