Promessa do basquete brasileiro, Maikão morre em acidente de jet ski

Uma das grandes esperanças do basquete brasileiro, Michael Uchendu, de 21 anos, morreu neste sábado vítima de afogamento, depois de sofrer um acidente de jet ski na região da Serra da Cantareira, em São Paulo. Campeão do NBB na temporada 2016/2017 com o Bauru Basket, Maikão, como era conhecido, defendeu o Leyma Coruña, da Espanha, na última temporada e estava de férias no País.

Revelado pelo Palmeiras, o pivô ganhou destaque no basquete nacional defendendo o Bauru, onde ficou entre 2014 e 2018. No último ano fechou contrato com o Monbus Obradoiro, mas acabou cedido ao Leyma, da segunda divisão espanhola. Em sua temporada de estreia registrou bons números, com 7 pontos e 6 rebotes por jogo.

Campeão do Sul-Americano Sub-21 da Argentina em 2018, Uchendu era nome constante nas seleções brasileiras de base e nesta temporada chegou a se inscrever para o Draft da NBA, mas retirou o seu nome. Com a camisa do Brasil também ganhou a medalha de bronze na Copa América Sub-18 e a de prata no Campeonato Sul-Americano Sub-17.

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) divulgou uma nota de pesar lamentando o falecimento do jogador: "Aos seus familiares e aos amigos, a CBB oferece suas condolências, além de pedir para que Deus conforte os vossos corações, trazendo paz e entendimento".