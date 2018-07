Proprietário dos Los Angeles Lakers morre aos 80 anos

A morte foi confirmada pelo assessor de Buss, Bob Steiner. Ele, porém, não deu detalhes sobre a causa do óbito. De acordo com o jornal Los Angeles Times, Buss morreu de complicações de câncer.

Jerry Buss foi o grande responsável pela popularização dos Los Angeles Lakers na década de 80. Com fama de playboy, ele inovou ao dar ingressos para estrelas de cinema nas primeiras filas das partidas da equipe. E também contratou belas mulheres para dançar no centro da quadra durante os intervalos dos jogos.

Com estas ações, tornou o Lakers popular ao redor do mundo e tema de filmes de Hollywood. Ao compor o elenco da equipe, se destacou já em sua primeira escolha no draft da NBA, ao contratar Magic Johnson, então uma jovem promessa.

À frente da equipe, conquistou cinco títulos na década de 80. E outros cinco a partir dos anos 2000, já sob a liderança do astro Kobe Bryant.