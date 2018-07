Prova da OAB desaloja Brasília e Grupo F da Liga será disputado em São Paulo

SÃO PAULO - O Grupo F da Liga Sul-Americana de basquete, que teria jogos em Brasília, foi transferido para o ginásio do Pinheiros, em São Paulo. O motivo é a realização da prova da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) no principal ginásio da Capital Federal, o Nilson Nelson. Como o ginásio da Asceb tem capacidade inferior a 2 mil pessoas, não houve alternativa para que o Uniceub, de Brasília, que é tricampeão do NBB, pudesse jogar em seus domínios.

As quatro equipes classificadas para a disputa do Grupo F são Brasília, Pinheiros, Flamengo e Tiburones de Vargas, da Venezuela.

Os jogos serão disputados de segunda a quarta-feira da próxima semana (de 27 a 29 de novembro). O Grupo E, que reúne quatro equipes argentinas, terá rodada a partir desta terça-feira, no ginásio do Obras Sanitárias, o atual campeão, em Buenos Aires.

Confira a tabela dos dois grupos:

Grupo “E” – Ginásio do Obras Sanitárias

1ª Rodada – Dia 20 de novembro

21h00 – Peñarol de Mar Del Plata x Regatas Corrientes

23h10 – Obras Sanitárias x Libertad Sunchales

2ª Rodada – Dia 21 de novembro

21h00 – Libertad Sunchales x Peñarol de Mar Del Plata

22h10 – Regatas Corrientes x Obras Sanitárias

3ª Rodada – Dia 22 de novembro

21h00 – Regatas Corrientes x Libertad Sunchales

22h10 – Obras Sanitárias x Peñarol de Mar Del Plata

OBS: Horários de Brasília.

Grupo “F” – Ginásio do Pinheiros

1ª Rodada – Dia 27 de novembro

20h00 – Flamengo x Uniceub/BRB/Brasília

22h10 – Pinheiros/Sky x Tiburones de Vargas

2ª Rodada – Dia 28 de novembro

20h00 – Tiburones de Vargas x Uniceub/BRB/Brasília

22h10 – Pinheiros/Sky x Flamengo

3ª Rodada – Dia 29 de novembro

20h00 – Flamengo x Tiburones de Vargas

22h10 – Pinheiros/Sky x Uniceub/BRB/Brasília

OBS: Horários de Brasília.