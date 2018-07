Quarteto do Pelicans ofusca LeBron e Cavaliers perde mais uma na NBA

Irregular neste início de temporada da NBA, o Cleveland Cavaliers perdeu a segunda seguida na noite deste sábado, ao ser superado pelo New Orleans Pelicans por 123 a 101, fora de casa. Maior astro da equipe visitante, LeBron James foi completamente ofuscado pelo quarteto local formado por Anthony Davis, DeMarcus Cousins, E'Twaun Moore e Jrue Holiday.

+ Orlando Magic atropela e tira invencibilidade do San Antonio Spurs

LeBron anotou apenas 18 pontos e registrou oito assistências. Ele foi ofuscado até pelo companheiro Kevin Love, que cravou um "double-double" de 26 pontos e 11 rebotes. Em noite fraca do Cavaliers, Dwyane Wade foi um dos maiores pontuadores da equipe, ao sair do banco para anotar 15 pontos.

Nenhum dos três foi páreo para Anthony Davis, cestinha da partida. O responsável por 30 pontos anotou um "double-double" por registrar 14 rebotes. Cousins também brilhou, com um "tripe-double" de 29 pontos, doze rebotes e dez assistências. Holiday contribuiu com 29 pontos e Moore anotou 24.

Diante do inspirado quarteto, o Cavaliers até foi bem no primeiro tempo, mas caiu de rendimento no segundo. As ausências dos armadores Derrick Rose e Isaiah Thomas, ambos machucaram, fizeram a diferença para os visitantes, dominados pelo bom jogo de equipe dos anfitriões.

Foi a terceira derrota dos atuais vice-campeões na temporada. O Cavaliers tem três vitórias, o que o localiza na oitava colocação da Conferência Leste. O Pelicans tem o mesmo rendimento, mas ocupam apenas a 10ª colocação da Conferência Oeste.

Na briga pela liderança do lado Leste, o Boston Celtics fez sua parte ao derrotar o Miami Heat por 96 a 90. Kyrie Irving foi o cestinha da partida, com 24 pontos, liderando o Celtics em sua quarta vitória seguida na temporada. Com duas derrotas, a equipe é a segunda colocada da tabela.

Pelo lado Oeste, Russel Westbrook voltou a brilhar ao liderar o Oklahoma City Thunder no triunfo sobre o Chicago Bulls por 101 a 69, fora de casa. O MVP da temporada passada anotou mais um "triple-double", de 12 pontos, 13 rebotes e 13 assistências. Com três derrotas e o mesmo número de vitórias, o Thunder é o nono colocado.

Último invicto do campeonato, o Los Angeles Clippers perdeu a primeira nesta noite ao ser superado pelo Detroit Pistons por 95 a 87, diante de sua torcida. Austin Rivers, com 20 pontos, liderou o Pistons, terceiro colocado da Conferência Leste, com quatro vitórias e duas derrotas.

Pela mesma rodada, o Memphis Grizzlies sustentou a liderança da Conferência Oeste, ao bater o Houston Rockets por 103 a 89. O reserva Chandler Parsons ofuscou James Harden ao anotar 24 pontos. O rival registrou 20, mas obteve oito assistências.

Confira os resultados da noite deste sábado:

New Orleans Pelicans 123 x 101 Cleveland Cavaliers

Miami Heat 90 x 96 Boston Celtics

Memphis Grizzlies 103 x 89 Houston Rockets

Chicago Bulls 69 x 101 Oklahoma City Thunder

Dallas Mavericks 110 x 112 Philadelphia 76ers

Utah Jazz 96 x 81 Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers 114 x 107 Phoenix Suns

Los Angeles Clippers 87 x 95 Detroit Pistons

Acompanhe os jogos deste domingo:

Atlanta Hawks x Milwaukee Bucks

Indiana Pacers x San Antonio Spurs

Brooklyn Nets x Denver Nuggets

Charlotte Hornets x Orlando Magic

Sacramento Kings x Washington Wizards

Cleveland Cavaliers x New York Knicks

Golden State Warriors x Detroit Pistons