Quatro brasileiros se inscrevem no Draft da NBA e tentam repetir Bruno Caboclo

O interesse da NBA em jovens jogadores brasileiros cresceu depois que o Toronto Raptors surpreendeu ao escolher Bruno Caboclo, então com 18 anos, na 20.ª posição do Draft do ano passado. O ala quase não participou dos eventos em que os atletas são observados porque já estava "fechado" com os canadenses.

Agora, boa parte das franquias da NBA veio ao Brasil para assistir a partidas da Liga de Desenvolvimento do Basquete (LDB), categoria de base do Novo Basquete Brasil (NBB). Georginho teve média de 13,5 pontos e 3,82 assistência, Humberto marcou em média 10,4 pontos e pegou 3,7 rebotes, enquanto Lucas Dias foi o cestinha do campeonato, com média de 20,8 pontos. O Pinheiros foi o campeão.

Site especialista em projeções do draft, o Draft Express prevê Georginho como 29.ª escolha, ainda na primeira rodada. A aposta do site é que Lucas Dias seja o 69.º escolhido. Danilo e Humberto Gomes não estão listados entre os 100 favoritos antes da divulgação dos inscritos.

No total, 48 atletas de faculdades/institutos de graduação e 43 jogadores internacionais se colocaram à disposição no Draft. Eles têm até o dia 15 de junho para retirarem seus nomes - muitos são relacionados apenas para "testarem" o mercado.