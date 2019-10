'Queremos algo grande, o foco é na luta pelo título', diz Raulzinho

Raulzinho Neto está de casa nova. Após quatro temporadas no Utah Jazz, o armador vai defender o Philadelphia 76ers e será um dos quatro brasileiros na NBA ao lado de Nenê (Houston Rockets), Bruno Caboclo (Memphis Grizzlies) e Cristiano Felício (Chicago Bulls). Em entrevista ao Estado, o jogador de 27 anos disse que o time vai brigar pelo título.

Como está sendo o início no Philadelphia 76ers?

Estou me adaptando. É uma mudança grande, ainda mais pensando que saí de um lado para o outro do país. Estou chegando para jogar numa equipe que tem um estilo de jogo bem diferente, novos companheiros, novas experiências, estou tentando me encaixar no ritmo do time, me acostumando com a cidade, com os novos ares. Estou aproveitando bastante, é um novo desafio, fui muito feliz em Utah e quero ser ainda mais feliz aqui. Estou muito motivado.

Com tem sido o relacionamento com os novos companheiros e como é o Embiid, que é muito carismático, no convívio diário?

Fui muito bem recebido por todos. A equipe tem um ambiente muito bom, bem leve e isso fez com que a minha adaptação fosse mais simples. Estamos usando os treinos e a pré-temporada para encorpar a equipe, ganhar entrosamento e estou animado. Com o Embiid eu conversei algumas vezes e é um cara muito bacana. Ele chegou até a falar um pouco em português comigo, disse que visitou o Rio de Janeiro nas férias... Sei que ele esteve no Maracanã e disse que aproveitou e gostou bastante. Joel é divertido, agradável, e muito disciplinado por tudo que vi nos treinos, se cuida é muito presente junto aos companheiros. Vai ser bom jogar ao lado dele.

Qual o objetivo da franquia nesta temporada?

Queremos conquistar algo grande, o foco é na luta pelo título da temporada. Existe uma expectativa enorme dos fãs e estamos preparados para isso. Temos trabalhado duro, o nosso grupo é bem equilibrado, forte em todas as posições e uma maneira de jogar que combina agressividade ofensiva e defesa forte. Embiid, Simmons e Harris, Horford chegando, vindo de outro sistema de jogo. Estamos nos entrosando, nos conhecendo, isso é questão de tempo e treino.

Você sente o grupo mordido após ser eliminado naquela última bola no jogo 7 com o campeão Toronto Raptors?

Não cheguei a falar sobre isso. Claro, a maneira como foi aquela série, a eliminação, o arremesso do Kawhi (Lenard)... É um daqueles lances que marca a NBA para sempre. Prefiro focar nessa temporada, sabendo da força do grupo, que perdeu na última bola de um jogo sete para a equipe que se sagrou campeã. Isso mostra o poder do time, o potencial do grupo. Mas é passado. O Philadelphia mexeu pouco, mas se reforçou bem, com jogadores experientes e entramos com o objetivo de ir longe, de buscar algo grande, de estar entre os candidatos ao título.

Como você imagina que pode se encaixar nesta equipe?

Não gosto de falar muito em disputa de posição, quero ajudar a equipe, mas quero ganhar meus minutos e contribuir para o time fazer uma boa temporada, dar o meu máximo como sempre fiz. Eu e (Trey) Burke estamos nessa situação de opção de jogo, de armador reserva, mas a equipe pode jogar de diversas maneiras ao longo da temporada. É um campeonato longo, a equipe vai precisar de todos e de todos bem.