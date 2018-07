Raptors atropela Heat e conquista vaga para final do Leste na NBA

O Toronto Raptors atropelou o Miami Heat com uma vitória por 116 a 89 e garantiu, neste domingo à noite, uma vaga histórica na final da Conferência Leste da NBA. Desde o surgimento da franquia, há 21 anos, é a primeira vez que a equipe canadense disputará uma decisão. O adversário será o Cleveland Cavaliers, de LeBron James.

Esse foi o sétimo e último jogo da série melhor de sete partidas entre Raptors e Heat, que estava empatado por 3 a 3 após a equipe de Miami ter vencido o sexto jogo desta série dos playoffs na última sexta-feira, em casa, forçando a realização do derradeiro confronto em solo canadense.

O feito inédito para o Raptors veio com grandes atuações de Kyle Lowry e DeMar DeRozan, a dupla que vinha sendo contestada por fazer sempre uma boa temporada regular e depois não conseguir manter o ritmo nos playoffs. Desta vez, no entanto, Lowry anotou 35 pontos, deu nove assistências e pegou sete rebotes, enquanto DeRozan anotou 28 pontos e apanhou oito rebotes.

A dupla junta fez mais da metade dos pontos da equipe e comandou o triunfo que fechou a série em 4 a 3. Outro destaque do Raptors foi o pivô Bismark Biyombo, que anotou um "double-double" com 17 pontos e 16 rebotes. Pelo lado do Miami, os principais jogadores foram Dwyane Wade e Goran Dragic, ambos com 16 pontos.

O primeiro jogo da decisão da Conferência Leste está marcado para terça-feira, em Cleveland. O time comandado por LeBron James chega mais descansado na final, pois eliminou o Atlanta Hawks nas semis com uma tranquila vitória por 4 a 0 na série. Já Golden State Warriors, de Stephen Curry, e Oklahoma City Tunder, de Kevin Durant, brigam pelo título da Conferência Oeste a partir desta segunda-feira, às 22 horas (de Brasília), em Oakland, no primeiro duelo da série melhor de sete entre os dois times.