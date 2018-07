Raptors bate Wizards e supera tabu no Jogo 1 dos playoffs

O Toronto Raptors enfim triunfou no primeiro jogo de uma série pelos playoffs da NBA. Após perder dez duelos seguidos na abertura de confrontos de pós-temporada, o time canadense mostrou força neste sábado para superar o Washington Wizards por 114 a 106, em casa, pela primeira rodada do mata-mata da Conferência Leste.

Serge Ibaka brilhou com um "double-double" de 23 pontos e 12 rebotes para o Raptors, enquanto Delon Wright se destacou no último quarto, quando fez 11 jogos, o que o levou a fechar o duelo com 18. DeMar DeRozan acrescentou 17 pontos e C.J. Miles y OG Anunoby anotaram 12 cada, sendo que Kyle Lowry fez 11 pelo time canadense.

O Raptors não abria uma série pelos playoffs da NBA desde que superou o Philadelphia 76ers na segunda rodada em 2001. E o desempenho nos arremessos de três foi decisivo para o time canadense, o líder da Conferência Leste, triunfar, tendo convertido 16 tentativas desse modo - foram quatro com Miles, além de três com Ibaka e Wright, cada.

John Wall liderou o Wizards com 23 pontos e 15 assistências. Com isso, ele registrou um "double-double" pelo time de Washington, assim como Markieff Morrs, que somou 22 pontos e 11 rebotes. O segundo duelo da série está marcado para terça-feira, também no Canadá.