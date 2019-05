Raptors e Nuggets vencem fora de casa e empatam séries dos playoffs da NBA

Em duelos que têm o equilíbrio como ponto principal, Toronto Raptors e Denver Nuggets recuperaram o mando de quadra na rodada de domingo dos playoffs da NBA ao vencerem fora de casa Philadelphia 76ers e Portland Trail Blazers, respectivamente, e empataram as semifinais de suas conferências por 2 a 2. Nesta terça-feira, as franquias do Canadá e do Colorado atuarão como mandantes para tentar abrir uma importante vantagem nas séries melhor de sete.

Pelo Leste, Kawhi Leonard mostrou porque é um dos melhores jogadores da NBA. O ala dos Raptors marcou 39 pontos e liderou o seu time na vitória sobre os 76ers por 101 a 96, no ginásio Wells Fargo Center, na Filadélfia, no jogo 4 da série. Além da grande pontuação, agarrou 14 rebotes e deu cinco assistências.

Os Raptors também contaram com boas atuações de Marc Gasol e Kyle Lowry. O pivô espanhol, contratado no meio da temporada, contribuiu com 16 pontos, cinco rebotes e três assistências. O ala marcou 14 pontos, agarrou seis rebotes e deu sete assistências. Mesmo sendo dúvida para o jogo, Pascal Siakam jogou, porém não teve bom desempenho - nove pontos, três rebotes e três roubos de bola.

Do outro lado, o pivô camaronês Joel Embiid, decisivo na vitória dos 76ers no jogo 3, sentiu o impacto defensivo imposto pelos Raptors e não foi tão dominante quanto se esperava. Fez apenas 11 pontos - a menor pontuação de sua carreira em playoffs - agarrou oito rebotes e deu sete assistências. O destaque foi o ala Jimmy Butler, com 29 pontos e 11 rebotes.

No lado Oeste, depois de sofrer uma dura derrota no jogo 3 após quatro prorrogações, os Nuggets reagiram com a vitória sobre os Blazers por 116 a 112, no ginásio Moda Center, em Portland. O pivô sérvio Nikola Jokic, da franquia do Colorado, foi mais uma vez o dono da partida ao conseguir novamente anotar um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) nos playoffs, tendo 21 pontos, 12 rebotes e 11 assistências.

Além de Jokic, brilharam pelos Nuggets os armadores Jamal Murray (34 pontos) e Gary Harris (14 pontos) e os alas Paul Millsap ("double-double com 21 pontos e 10 rebotes) e Will Barton (11 pontos).

Pelos Blazers, os destaques foram os armadores Damian Lillard (28 pontos e sete assistências), C.J McCollum (29 pontos) e Seth Curry (16 pontos), o ala Al-Farouq Aminu (19 pontos e oito rebotes), além do pivô Enes Kanter (cinco pontos e 10 rebotes).

Nesta segunda-feira, mais duas partidas serão realizadas. Nelas, Boston Celtics e Houston Rockets atuam em casa pelo jogo 4 de suas séries e tentam empatá-las por 2 a 2 contra Milwaukee Bucks e Golden State Warriors, respectivamente.