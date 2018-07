Raptors exerce opção e estende contratos de Caboclo e Bebê

Apesar do pouco tempo em quadra que tiveram nas últimas duas temporadas, o Toronto Raptors continua apostando em Bruno Caboclo e Lucas Bebê. Na véspera da abertura da temporada 2016/17 da NBA, a franquia canadense anunciou que exerceu a opção contratual para os dois brasileiros seguirem no clube também em 2017/18.

Pelas regras da liga norte-americana, o Raptors tinha até 31 de outubro para decidir se exercia esse direito, que dá aos canadenses a possibilidade de seguirem com os jovens brasileiros no que seria o quarto ano de contrato.

Com boa passagem pelo basquete espanhol, Lucas Bebê, pivô de 24 anos, tem um contrato que vai lhe garantir US$ 1,9 milhão (R$ 6 milhões) na atual temporada. Na 2015/16, ele teve média de 2,2 pontos, 1,6 rebotes e 7,8 minutos, em 29 atuações.

Já Bruno Caboclo, 20.ª escolha no Draft de 2014, só jogou seis partidas na temporada passada pelo Toronto, ainda que tenha brilhado na Liga de Desenvolvimento, com média de quase 15 pontos em cada um dos 37 jogos disputados. Aos 21 anos, ele receberá US$ 1,3 milhão (R$ 4 milhões) pela temporada.

Ambos, entretanto, precisam mostrar mais serviço a partir desta quarta-feira, quando começa a temporada para o Raptors. "Infelizmente, acho que ainda não sabemos o que Bruno será. Gostaríamos de ter uma ideia muito mais clara sobre isso, dizer-lhe como deve jogar e como pode ser bem sucedido", comentou o auxiliar do Raptors, Jama Mahlalela, ao site The Athletic.