Raptors mantém a liderança com 6ª vitória seguida; Nuggets massacra Lakers

Depois de estar perdendo por 17 pontos a 9 minutos do fim do terceiro quarto, o Toronto Raptors mostrou por que é o melhor time da temporada da NBA, ao vencer nesta terça-feira à noite o Memphis Grizzlies, fora de casa, pelo placar de 122 a 114.

Kawhi Leonard somou 17 pontos e agarrou dez rebotes para a equipe canadense, que somou o sexto triunfo consecutivo. São 18 vitórias em 22 jogos da equipe líder da Conferência Leste.

Fred VanVleet saiu do banco de reservas para anotar 18 pontos, dos quais 14 no segundo tempo para o Raptors. Serge Ibaka contribuiu com 16 pontos. Do lado do Memphis, que perdeu pela oitava vez em 20 partidas, o destaque foi Marc Gasol (27 pontos) e Mike Conley (20).

Em Denver, o Los Angeles Lakers, do astro LeBron James, não viu a cor da bola. Com 20 pontos e 11 rebotes de Paul Millsap e 20 pontos de Jamal Murray, o Nuggets marcou 117 a 85 e somou a quarta vitória consecutiva.

O Lakers, que só acertou 5 dos 35 arremessos de três pontos, teve como destaque Kyle Kuzma, com 21 pontos. LeBron, que errou as quatro tentativas de arremessos de três pontos, finalizou com 14 pontos e sete rebotes.

O Denver é o primeiro colocado na Conferência Oeste, com 14 vitórias e sete derrotas. O Lakers foi derrotado pela nona vez, após 20 jogos.

Em um duelo eletrizante, o Atlanta Hawks derrotou o Miami Heat, na Flórida, por 115 a 113. O novato Rayford Trae Young, com 17 pontos e dez pontos, liderou o time visitante.

O Miami teve a chance de vencer a partida na última bola. Dwyane Wade, cestinha da partida com 35 pontos, teve a oportunidade de empatar o jogo, mas preferiu passar a bola para Josh Richardson, que estava na linha de três pontos, mas o disparo acertou o aro.

A equipe de Miami somou a sexta derrota seguida em casa, enquanto o Atlanta ganhou seu segundo jogo em sequência e também voltou a vencer como visitante depois de sete derrotas. O time de Atlanta venceu apenas o quinto jogo, em 21 partidas. Já o Miami somou a 13ª derrota, em 20 jogos.

Com 30 pontos de Blake Griffin, o Detroit Pistons acumulou a quarta vitória consecutiva em casa, ao bater o New York Knicks por 115 a 108. Stanley Johnson e Reggie Jackson contribuíram com 21 pontos cada para o Pistons alcançar a sétima vitória nas últimas nove rodadas.

Allonzo Trier liderou o Knicks com 24 pontos e dez rebotes. O time de Nova York encerrou uma série de três triunfos seguidos.

Com campanha regular, o Detroit venceu o 11º jogo, em 18 duelos, enquanto o Knicks tem mais uma temporada fraca. São 15 derrotas, após 22 duelos.

Confira o resultado dos jogos de terça-feira à noite:

Miami Heat 113 x 115 Atlanta Hawks

Memphis Grizzlies 114 x 122 Toronto Raptors

Detroit Pistons 115 x 108 New York Knicks

Denver Nuggets 117 x 85 Los Angeles Lakers

Phoenix Suns 104 x 109 Indiana Pacers

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Charlotte Hornets x Atlanta Hawks

Philadelphia 76ers x New York Knicks

Brooklyn Nets x Utah Jazz

Houston Rockets x Dallas Mavericks

Milwaukee Bucks x Chicago Bulls

Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs

New Orleans Pelicans x Washington Wizards

Oklahoma City Thunder x Cleveland Cavaliers

Portland Trail Blazers x Orlando Magic

Los Angeles Clippers x Phoenix Suns