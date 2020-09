Raptors reagem e vencem a 1ª sobre os Celtics nos playoffs da NBA

Foi com uma vitória heroica que o Toronto Raptors recuperou o moral e se manteve vivo nos playoffs da NBA, na noite desta quinta-feira. Em Orlando, os atuais campeões derrotaram o Boston Celtics por apenas um ponto, 104 a 103, com uma cesta de três pontos a menos de um segundo do final da partida.

O "milagre" protagonizado por O.G. Anunoby fez os Raptors vencerem a primeira da série contra os Celtics, pela semifinal da Conferência Leste, com o placar de 2 a 1. Se perdesse, os rivais abririam 3 a 0 no confronto. E nunca na história da NBA um time conseguiu reverter essa desvantagem.

Herói da equipe canadense, Anunoby teve desempenho discreto ao longo do jogo. Foram 12 pontos e dez rebotes, em mais um "double-double". O principal destaque da equipe foi Kyle Lowry, cestinha da partida, com 31 pontos. Ele se destacou ainda com seus seis rebotes e oito assistências.

Fred VanVleet também brilhou em quadra, com seus 25 pontos. E teve o apoio de Pascal Siakam, responsável por 16 pontos e sete rebotes. A dupla teve contribuição decisiva para a virada dos Raptors no segundo tempo, quando os atuais campeões da NBA apresentavam 10 pontos de desvantagem no placar.

A liderança dos Celtics no marcador se deveu à liderança de Kemba Walker, com 29 pontos. E também à atuação sólida de Jaylen Brown, com 19 pontos e 12 rebotes. Jayson Tatum esteve perto de um "double-double", com seus 15 pontos e nove rebotes.

O trio, contudo, passou a perder força no terceiro quarto. E abriu caminho para a reação dos Raptors, que impuseram a primeira derrota aos Celtics nestes playoffs. As duas equipes voltam a se enfrentar na noite de sábado.