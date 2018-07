Raptors supera Celtics e fica a um passo de garantir ponta do Leste

Em um confronto direto na rodada de quarta-feira da NBA, o Toronto Raptors praticamente assegurou a liderança da Conferência Leste ao fim da temporada regular. Atuando em casa, o time canadense superou o Boston Celtics por 96 a 78, abrindo uma vantagem de três vitórias para o rival. O Raptors lidera o Leste com 56 triunfos em 78 duelos, enquanto o Celtics ganhou 53 vezes, sendo que cada equipe fará apenas mais quatro partidas antes dos playoffs.

DeMar DeRozan marcou 16 pontos, enquanto Fred VanVleet e Serge Ibaka fizeram 15 cada para o Raptors. O brasileiro Lucas Bebê ficou em quadra por 17 minutos, com seis pontos e dois rebotes. Já Kyle Lowry fez 13 pontos na 56ª vitória do Raptors, batendo um recorde da franquia, registrado na temporada 2015/2016.

Marcus Morris marcou 21 pontos pelo Celtics, que teve a sua pior produção ofensiva neste campeonato. Para isso, pesou o péssimo aproveitamento nos arremessos de três, com apenas três de 22 tentativas convertidas.

Também na noite de quarta, o Philadelphia 76ers superou o Detroit Pistons por 115 a 108, fora de casa, e emplacou a 12ª vitória consecutiva, além de ter provocado a eliminação do adversário

JJ Redick brilhou com 25 pontos para o time da Filadélfia, mesma produção ofensiva de Anthony Tolliver pela equipe de Detroit, que não contou com Blake Griffin, enquanto o 76ers não teve Joel Embiid. O Pistons vinha embalado por uma sequência de cinco vitórias, mas o seu revés acabou colocando o Bucks na pós-temporada.

Com o resultado, os oito classificados aos playoffs na Conferência Leste já estão definidos. São eles: Raptors, Celtics, Cleveland Cavaliers, 76ers, Indiana Pacers, Miami Heat, Washington Wizards e Milwaukee Bucks.

Em duelo definido apenas na prorrogação, o Los Angeles Lakers derrotou o San Antonio Spurs por 122 a 112, em casa, "varrendo" o rival nos três jogos da temporada regular. Kyle Kuzma fez 30 pontos e se tornou o primeiro novato da história da NBA com 1.200 pontos, 450 rebotes e 150 arremessos de três convertidos no seu ano inicial na liga.

LaMarcus Aldridge fez 28 pontos para o Spurs, que perdeu em noites seguidas no Staples Center e está empatado com Oklahoma City Thunder em quinto lugar na Conferência Oeste, ambos com 45 vitórias em 79 jogos - o Utah Jazz também soma 45 triunfos, mas com uma partida a menos.

Também pela rodada de quarta-feira, o Miami Heat venceu fácil o Atlanta Hawks por 115 a 86. O New Orleans Pelicans contou com 28 pontos e 12 rebotes de Anthony Davis para superar o Memphis Grizzlies por 123 a 95. Já o Orlando Magic fez 105 a 100 no Dallas Mavericks.

Confira os jogos da rodada de quinta-feira da NBA:

Indiana Pacers x Golden State Warriors

Cleveland Cavaliers x Washington Wizards

Houston Rockets x Portland Trail Blazers

Milwaukee Bucks x Brooklyn Nets

Utah Jazz x Los Angeles Clippers

Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves