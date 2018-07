Raptors vence e acaba com série de 4 vitórias seguidas do Spurs na NBA

Para derrubar o Spurs, o Raptors contou com os 28 pontos de DeMar DeRozan e os 19 anotados por Kyle Lowry. Luis Scola contribuiu com 16 num jogo em que os anfitriões dominaram os três primeiros quartos e só aliviaram no último período. Pelo Spurs, Manu Ginobili saiu do banco de reservas para marcar 17 pontos, tendo a companhia de LaMarcus Aldridge, com 13.

Com o resultado, o Toronto se aproximou dos líderes da Conferência Leste, agora com 14 vitórias e nove derrotas. O Spurs, apesar de sofrer sua quinta derrota, segue na segunda colocação no lado Oeste, com seus 18 triunfos - o líder Warriors, ainda invicto, tem 23 vitórias consecutivas.

Em Utah, o Jazz aplicou 106 a 85 no New York Knicks, com outra boa atuação de Raulzinho e um início arrasador. Titular, o brasileiro contribuiu com cinco assistências e três pontos nos 23 minutos em que esteve em quadra. O cestinha do Jazz e da partida foi Gordon Hayward, com 24 pontos. Derrick Favors também se destacou, ao anotar 20, em um duelo no qual os anfitriões abriram 29/11 e 31/24 nos dois primeiros quartos.

Com a boa performance, o Utah Jazz chegou a sua 10ª vitória em 20 jogos, já dentro da zona de classificação para os playoffs. A equipe ocupa o sétimo lugar na tabela da Conferência Oeste. Já o Knicks segue longe da zona de classificação no lado Leste, com 10 vitórias e 13 derrotas.

Enquanto Raulzinho dava sua contribuição ao Jazz, Tiago Splitter fazia boa atuação pelo Atlanta Hawks no triunfo sobre o Dallas Mavericks por 98 a 95, fora de casa. Ele registrou quatro pontos, três rebotes e duas assistências em 12 minutos em quadra. O Atlanta é o quarto colocado na Conferência Leste, com 14 triunfos e nove derrotas. O Mavericks é o sexto do lado Oeste, com 13 vitórias e dez derrotas.

Em outro bom duelo desta rodada, o Charlotte Hornets derrotou o Miami Heat por 99 a 81, em casa. Nicolas Batum foi o nome do jogo ao registrar um triplo-duplo de 10 pontos, 11 rebotes e 11 assistências. Em bom momento, o Hornets ocupa a vice-liderança do lado Leste, com 13 vitórias e oito derrotas. O Heat é o sexto, com 12/8.

Com outra atuação individual de destaque, James Harden brilhou ao conduzir o Houston Rockets no triunfo sobre o Washington Wizards por 109 a 103, fora de casa. Ele anotou 42 pontos e ainda contribuiu com sete assistências e nove rebotes. Do lado dos anfitriões, sem o brasileiro Nenê, John Wall conseguiu um duplo-duplo, com 26 pontos e 12 assistências.

O Houston é o oitavo colocado da Conferência Oeste, com 11 vitórias e 12 derrotas, enquanto o Wizards estão em 12º na tabela do Leste, com nove triunfos e 11 derrotas.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Boston Celtics 105 x 100 Chicago Bulls

Washington Wizards 103 x 109 Houston Rockets

Charlotte Hornets 99 x 81 Miami Heat

Toronto Raptors 97 x 94 San Antonio Spurs

Detroit Pistons 92 x 93 Memphis Grizzlies

Milwaukee Bucks 95 x 109 Los Angeles Clippers

Minnesota Timberwolves 123 x 122 Los Angeles Lakers

Phoenix Suns 107 x 104 Orlando Magic

Utah Jazz 106 x 85 New York Knicks

Dallas Mavericks 95 x 98 Atlanta Hawks

Jogos desta quinta-feira:

Brooklyn Nets x Philadelphia 76ers

Chicago Bulls x Los Angeles Clippers

Oklahoma City Thunder x Atlanta Hawks

Sacramento Kings x New York Knicks