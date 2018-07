Raptors vence mais uma e se aproxima da ponta do Leste na NBA

O Cleveland Cavaliers liderou o Leste com tranquilidade durante quase toda a temporada, mas agora que os playoffs se aproximam, já vê uma equipe perigosamente em seu encalço. O Toronto Raptors venceu mais uma vez na rodada de domingo da NBA, fez 105 a 100 no Orlando Magic, no Canadá, e manteve a perseguição à ponta da conferência.

Foi a quarta vitória seguida do Raptors, a sétima nos últimos oito jogos. Já são 48 na temporada, na vice-liderança do Leste, apenas um triunfo atrás do Cavaliers. O Orlando Magic, por sua vez, é somente o 12.º da mesma conferência, com 29 vitórias.

No domingo, o Raptors não teve os brasileiros Lucas Bebê e Bruno Caboclo, fora por opção do treinador. Mas um outro sul-americano bastante conhecido da nossa torcida apareceu para ser um dos responsáveis pelo resultado: o ala/pivô argentino Luis Scola, autor de 20 pontos e oito rebotes.

Ele só ficou atrás do ala/armador DeMar DeRozan, autor de 25 pontos pelo Raptors. Do lado do Magic, destaque para Victor Oladipo e Evan Fournier, autores de 21 pontos cada.

Também no domingo, o Los Angeles Clippers foi surpreendido pelo New Orleans Pelicans e caiu fora de casa por 109 a 105. Mesmo sem seu principal astro, o lesionado pivô Anthony Davis, o Pelicans surpreendeu o quarto colocado do Oeste e chegou à 26.ª vitória. O Clippers tem 43.

Sem Davis, os titulares do Pelicans dividiram a responsabilidade ofensiva e todos eles anotaram ao menos 10 pontos. Destaque para os 22 do armador Jrue Holiday e os 15, além de 14 rebotes, do pivô Omer Asik. Pelo Clippers, mais uma vez quem chamou a responsabilidade foi Chris Paul, autor de 24 pontos e 13 assistências.

Ainda no domingo, o Dallas Mavericks contou com uma atuação de gala do alemão Dirk Nowiztki para derrotar o Portland Trail Blazers em casa por 132 a 120, na prorrogação. Foram 40 pontos para o alemão, que levou o oitavo colocado do Oeste à 35.ª vitória na temporada. O Blazers tem 36 e está em sexto.

Na nona posição do Oeste está o Utah Jazz de Raulzinho, que passou sem maiores dificuldades pelo Milwaukee Bucks por 94 a 85, mesmo fora de casa, e chegou ao 34.º triunfo. O armador brasileiro foi discreto e anotou somente três pontos nos dez minutos que atuou.

Confira os resultados de domingo da NBA:

Dallas Mavericks 132 x 120 Portland Trail Blazers

Toronto Raptors 105 x 100 Orlando Magic

Philadelphia 76ers 105 x 120 Boston Celtics

New Orleans Pelicans 109 x 105 Los Angeles Clippers

Milwaukee Bucks 85 x 94 Utah Jazz

New York Knicks 80 x 88 Sacramento Kings

Acompanhe as partidas da NBA nesta segunda-feira:

Charlotte Hornets x San Antonio Spurs

Cleveland Cavaliers x Denver Nuggets

Indiana Pacers x Philadelphia 76ers

Boston Celtics x Orlando Magic

Detroit Pistons x Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks x Washington Wizards

Chicago Bulls x Sacramento Kings

Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors

Phoenix Suns x Memphis Grizzlies