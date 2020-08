Raptors vencem os Lakers com show de Kyle Lowry; Clippers atropelam Pelicans

Depois de estrear com vitória sobre o rival e candidato ao título Los Angeles Clippers na "bolha" da NBA no complexo Wide World of Sports, pertencente à Disney, em Orlando, o Los Angeles Lakers sofreu o primeiro revés após o reinício da liga. O algoz do time da califórnia foi o atual campeão Toronto Raptors, que levou a melhor na batalha defensiva e venceu por 107 a 92.

O principal jogador no duelo foi o armador Kyle Lowry, que teve participação fundamental no triunfo dos Raptors, com um "double-double" de 33 pontos e 14 rebotes, além de seis assistências. A defesa do time canadense prevaleceu sobre o ataque dos Lakers, que viram seu desempenho despencar com as atuações apagadas de seus principais astros.

Anthony Davis foi muito bem marcado, sempre com dois em sua cola, e terminou a partida com apenas 14 pontos, seis rebotes e três tocos. Já LeBron James até pontuou mais. O astro veterano deixou a quadra com 20 pontos e 10 rebotes, além de cinco assistências, e cresceu no final, mas não manteve o nível de brilhantismo ao qual está acostumado, especialmente no primeiro tempo, no qual pouco apareceu.

No geral, o setor defensivo sobressaiu sobre os ataques, já que o confronto opôs a segunda (Raptors) e a terceira (Lakers) defesas mais eficientes da liga. E o que fez diferença para o triunfo da equipe do Canadá, além da noite inspirada de Kyle Lowry e também do bom desempenho de Anunoby (23 pontos) e Siakam (15 pontos), foi a consistência em quadra, com menos erros do que o rival e melhor aproveitamento nos arremessos e rebotes.

Apesar do revés, os Lakers continuam na liderança da Conferência Oeste, com 50 vitórias e 15 derrotes, e está muito perto de assegurar o primeiro posto para os playoffs. Já os Raptors ocupam a vice-liderança do Leste, só atrás do Milwaukee Bucks.

CLIPPERS ATROPELAM

Segundo colocado do Oeste, o Los Angeles Clippers se recuperou do revés para os Lakers em grande estilo. A equipe da Califórnia atropelou o New Orleans Pelicans (12º) com grandes exibições de Kawhi Leonard e Paul George, vencendo por 126 a 103.

Cestinha do jogo, com 28 pontos, Paul George brilhou nas bolas de três, convertendo oito dos 25 arremessos certos da equipe, e deixando a quadra com 72% de aproveitamento - no total, os Clippers terminaram o jogo com 53% de aproveitamento nas bolas de três. Ele teve a companhia de Kawhi Leonard, que se destacou com 24 pontos, seis rebotes e cinco assistências.

Já o time da Louisiana desperdiçou muitos ataques, teve baixa performance perto da cesta e foi presa fácil. O jovem astro Zion Williamson jogou apenas 14 minutos e deixou a quadra com sete pontos e cinco rebotes. O melhor foi Brandon Ingram, com 14 pontos.

No duelo direto pela quinta posição do Leste, o Indiana Pacers contou com uma noite mais do que especial de ala T.J. Warren para vencer o Philadelphia 76ers por 127 por 121. Ele marcou incríveis 53 pontos e liderou sua equipe, ofuscando a grande atuação do camaronês Joel Embiid.

T.J. Warren, que é não é o jogador mais badalado do elenco, protagonizou um show nas bolas de três, convertendo 9 de 12, com um aproveitamento de 75% do perímetro. Além da pontuação expressiva, ele contribuiu também com quatro rebotes e três assistências, deixando em segundo plano a grande partida de Joel Embiid, que fez 41 pontos, pegou 21 rebotes e deu três tocos. A franquia de Indianápolis fica, assim, no quinto posto do Leste, logo à frente do time da Pensilvânia, o sexto, com uma vitória a menos.

Nos outros dois jogos deste sábado, o Miami Heat (4º do Leste) despachou o Denver Nuggets (3º do Oeste) por 125 a 105 e o Oklahoma City Thunder (5º do Oeste) derrotou o Utah Jazz (4º da mesma conferência) por 110 a 94.

