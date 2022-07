Raulzinho assina com o Cleveland Cavaliers e NBA tem 3 brasileiros confirmados

O brasileiro Raulzinho está confirmado na NBA pela oitava temporada consecutiva. Neste sábado, o armador da seleção brasileira assinou contrato com o Cleveland Cavaliers para a temporada 2022/2023. Após jogar pelo Washington Wizards nas duas últimas temporadas, Raulzinho chamou atenção da franquia do Cleveland e vestirá novas cores.

Com a confirmação de Raul Neto no novo time, a NBA da próxima temporada terá três brasileiros garantidos, já que Gui Santos foi escolhido no draft pelo Golden State Warriors e Didi Louzada segue no Portland Trail Blazers. Ao comentar o novo acerto, Raulzinho lembrou de outra referência brasileira da NBA, Anderson Varejão.

"Os fãs do Cleveland já têm uma relação com o Brasil por causa do Anderson, então acho que isso vai me ajudar nessa conexão com eles. Estou ansioso para encontrá-los. Já bati um papo com o Anderson e ter ele por perto, com certeza, vai me ajudar muito na adaptação, vai deixar tudo muito mais fácil. Conversei com o técnico, já conhecia e ouvi sobre ele pelo Rubio, é um treinador que define o papel de cada um na equipe e controla bem o time", disse o brasileiro, que voltará a jogar ao lado do espanhol Ricky Rubio.

"Vou trabalhar para conquistar cada vez mais o meu espaço e ajudar o Cavs a fazer uma grande temporada. É um time com potencial enorme, jovens de qualidade que, apesar do pouco tempo de NBA, já mostram muita maturidade. A equipe vai melhorar ainda mais e estou muito feliz em fazer parte desse grupo", finalizou o armador.