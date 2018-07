Raulzinho celebra boa estreia pelo Jazz na pré-temporada da NBA

Uma das novidades brasileiras para a temporada 2015/2016 da NBA, o armador Raulzinho deixou uma boa primeira impressão no Utah Jazz. Ele atuou por 20 minutos na estreia da equipe na pré-temporada, na vitória sobre o Los Angeles Lakers por 90 a 71, no Havaí, no último domingo. Ao fim do duelo, celebrou a boa atuação e se disse confortável no novo estilo de jogo.

"Me senti ótimo, muito bem. Tentei fazer tudo o que o técnico pediu: jogar duro na defesa, fazer o time jogar no ataque. Então, me senti muito bem", disse ao site do Jazz. "Gosto da velocidade. Acho que tenho que melhorar, ir um pouco mais rápido, puxar contra-ataques, mas eu gosto mesmo."

Raulzinho não acertou nenhum dos três arremessos de quadra que tentou e terminou com somente dois pontos. Os números que chamaram a atenção, no entanto, foram outros. O armador terminou com seis assistências e impressionantes quatro roubos logo em sua primeira partida na NBA.

"Como disse, tentei fazer o que o técnico pediu. Ele disse para apertar a marcação na quadra toda, pressionar, deixá-los desconfortáveis. Então, fiz isso, consegui tocar algumas bolas e registrei alguns roubos", comentou.

Aos 23 anos, Raulzinho desembarcou em Utah após passar as últimas temporadas na Espanha, e finalmente realizou o sonho de atuar na NBA. "Me senti um pouco nervoso, até demais no começo. Joguei contra o Lakers, assistia a eles muitas vezes na TV quando era criança, então estava muito nervoso no começo. Mas após dois três minutos estava ótimo."