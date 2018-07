Raulzinho é escolhido para jogo dos novatos do All-Star Game

Titular do Utah Jazz logo em sua primeira temporada na NBA, o armador Raulzinho foi escolhido para fazer atuar na partida que envolve calouros e 'segundoanistas' no All-Star Game. O jogador, que antes defendia a Universidad Católica de Murcia, na Espanha, é um dos oito calouros entre os 20 convocados.

Pela segunda vez, o tradicional jogo dos novatos vai confrontar um time formado por jogadores vindos das universidades norte-americanas e uma equipe composta por atletas que chegaram à NBA a partir de equipes estrangeiras. Antes, a partida opunha os 'rookies' (calouros) contra os segundoanistas.

No mesmo time de Raulzinho estão, entre outros, o croata Bojan Bogdanovic, do Brooklyn Nets, o montenegrino Nikola Mirotic, do Chicago Bulls e do letão Kristaps Porzingis, do New York Knicks. A equipe é liderada pelo canadense Andrew Wiggins, do Minnesota Timberwolves, eleito o calouro do ano na temporada passada.

Já a equipe formada por atletas vindos das universidades norte-americanas tem três calouros e sete atletas em segundo ano na NBA. Também do Wolves vem o pivô Karl-Anthony Towns, destaque de Kentucky na NCAA na temporada passada, e o armador Zach LaVine, campeão do torneio de enterradas no All-Star Game do ano passado.

A edição 2016 do evento festivo da NBA vai acontecer no fim de semana do dia 14 de fevereiro, no Air Canada Centre, em Toronto. A partida dos calouros será realizada na sexta-feria, dia 12.