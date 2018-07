Raulzinho mira playoffs e ganhar experiência com veteranos do Utah Jazz

O armador Raulzinho tem dois objetivos na temporada 2016-2017 da NBA. O primeiro é classificar o Utah Jazz para os playoffs. O segundo é aprender, evoluir ainda mais. O brasileiro está focado nas metas e quer aproveitar a experiência de reforços que chegaram ao time, como Boris Diaw, George Hill e Joe Johnson, para crescer, ganhar mais minutos e está confiante num bom ano.

"Estou animado para os treinos, para que comecem os jogos. A equipe passou por muitas mudanças no verão e esperamos por uma boa temporada. Ano passado ficamos muito perto dos playoffs, ficamos fora por duas vitórias. Esse ano o time está bem forte e pronto para chegar", afirmou o camisa 25.

"Quero jogar mais minutos, melhorar, será um ano de muitas coisas novas, quero continuar evoluindo e aprender com os jogadores mais experientes que estão chegando para reforçar a equipe", completou Raulzinho.

Na temporada passada, o armador foi titular na maior parte da campanha do Utah Jazz (53 dos 82 jogos) e, com o bom desempenho, foi convocado para o 'jogo dos Novatos', durante o All-Star Weekend, em Toronto, no Canadá. Raulzinho perdeu um pouco de espaço depois da contratação de Shelvin Mack.

O primeiro compromisso do Utah Jazz na pré-temporada da NBA está marcado para a segunda-feira, dia 3 de outubro, fora de casa, contra o Portland Trail Blazers.