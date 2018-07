Ray Allen se torna o 6.º jogador atual da NBA a chegar aos 24.000 pontos

MIAMI - Uma marca histórica foi alcançada na noite deste sábado na rodada da NBA. O ala Ray Allen, do Miami Heat, anotou 12 pontos na vitória de sua equipe sobre o Cleveland Cavaliers, do brasileiro Anderson Varejão e chegou à marca de 24.000 pontos na liga. Ele é o 22.º a alcançar tal marca, sendo o 6.º entre os atuais jogadores.

Bicampeão da NBA, tendo conquistado um título com o Boston Celtics, em 2008 e outro com o Miami Heat, sua atual equipe, no ano de 2013, quando foi peça fundamental nos jogos finais contra o San Antonio Spurs, Ray Allen já havia escrito seu nome na história do basquete, sendo, inclusive, o maior cestinha da história em arremessos de três pontos.

E neste sábado ele conseguiu mais um feito. Com a cesta de três marcada no terceiro período do jogo contra o Cleveland Cavaliers, que terminou com vitória do Heat por 114 a 107, ele chegou aos 24.000 pontos, se igualando a algumas lendas do esporte. Entre os atletas que ainda atuam na NBA, Ray Allen é o sexto a atingir essa marca. Os outros cinco são Kobe Bryant, do Los Angeles Lakers, Dirk Nowitzki, do Dallas Mavericks, Kevin Garnett e Paul Pierce, do Brooklin Nets, além de Tim Duncan, que atua no San Antonio Spurs.