Orlando Magic presenteia Rayssa Leal com camisa personalizada: 'Fadinha do basquete'

Rayssa Leal continua em alta no mundo do esporte. Medalhista de prata nos Jogos de Tóquio e vencedora da etapa de Lake Havasu pelo Mundial de skate street na semana passada, a Fadinha dessa vez foi homenageada em outro esporte: o basquete.

A skatista recebeu uma homenagem do Orlando Magic. O time americano postou em suas redes sociais uma foto com vesiário e camisa personalizadas. A camisa tem o número 8 com a grafia das letras SK se juntando ao numeral (em inglês, essa composição forma a pronúncia da palavra skate.

Rayssa assistiu à vitória do Los Angeles Lakers sobre o Houston Rockets pela NBA. Na ocasião, os Lakers foram comandados por Lebron James, Anthony Davis e Russesl Wesbroock e venceram a partida por 119 a 117.

Ainda dentro das homenagens, Rayssa realmente incorporou o espírito do basquete. Na postagem feita nas redes sociais, tem ainda um vídeo em que a a Fadinha consegue converter duas cestas.

A @rayssaleal também é a Fadinha do basquete! ️ ig/rayssalealsk8 pic.twitter.com/TeLJnidyGv — Orlando Magic (@br_orlandomagic) November 6, 2021

Desde a conquista da medalha de prata na Olimpíada de Tóquio, ela vem se destacando no Circuito Mundial. Com apenas 13 anos, ela colocou o seu nome na história do esporte brasileiro com a mais jovem atleta do país a conquistar uma medalha olímpica.

E o ano de 2021 promete. A etapa final para eleger os campeões mundiais de 2021 acontece nos dias 13 e 14 de novembro na Flórida e Rayssa tem se destacado na modalidade.