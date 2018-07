Real bate Barcelona e fatura título espanhol de basquete

MADRI - Assim como acontece no futebol, o basquete da Espanha é dominado atualmente por Real Madrid e Barcelona. Nesta quarta-feira, na disputa do quinto e último jogo da final entre os dois eternos rivais, o Real ganhou em casa do Barça, por 79 a 71, e conquistou o título da competição. Assim, Rafael Hettsheimeir levou a melhor sobre Marcelinho Huertas no confronto brasileiro e foi campeão.

Para ser campeão espanhol pela 31ª vez na história, o Real abriu a série com vitória em casa (76 a 72), perdeu o segundo jogo novamente em seu ginásio (72 a 71), ganhou depois em Barcelona (84 a 72), onde foi derrotado na sequência (73 a 62) e, por fim, chegou ao título nesta quarta-feira.

O pivô brasileiro Rafael Hettsheimeir não entrou em quadra nesta quarta-feira, mas comemorou o título do Real Madrid. Do outro lado, o armador Marcelinho Huertas representou o basquete do Brasil no Barcelona, somando apenas dois pontos e uma assistência nos 15 minutos em que jogou.

O destaque do Real Madrid em quadra foi o ala espanhol Rudy Fernandez, com 15 pontos e cinco rebotes. Pelo Barcelona, o cestinha Juan Navarro sofreu com uma contusão muscular e pouco ficou em quadra, terminando sem pontuar - o melhor do time acabou sendo Joe Ingles, com 25 pontos.