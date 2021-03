Recém-chegado aos Lakers, Andre Drummond mostra empolgação para estrear: 'Fome e o entusiasmo'

Atual campeão da NBA, o Los Angeles Lakers está de reforço novo. Em meio à série de fortes aquisições do Brooklyn Nets, a franquia da Califórnia não demorou em se mexer e acertou com Andre Drummond, ex-Cleveland Cavaliers, até o fim da temporada. O pivô assinou como um agente livre, após romper seus vínculos com a equipe de Ohio.

Porém, uma vez que Drummond faça sua estreia no decorrer desta semana, o novo jogador dos Lakers será um "protagonista solitário", uma vez que LeBron James e Anthony Davis estão no departamento médico. O camisa 23 está afastado por uma entorse no tornozelo, enquanto seu fiel escudeiro está em processo de recuperação de uma distensão da panturrilha e tendinose na perna direita.

Leia Também Miami Heat terá setor apenas para torcedores vacinados em seus jogos na NBA

Ainda sem atuar, mas perto da estreia, Drummond analisou o setor defensivo quando todos os astros estiverem à disposição. "Eu acho que nossa defesa será realmente muito louca quando estes caras voltarem a jogar", declarou o pivô de 27 anos nesta segunda-feira, em videoconferência. "Eu estou muito ansioso para isso."

Drummond fez questão de mostrar seu entusiasmo em voltar a jogar desde meados de fevereiro, já que os Cavaliers o colocaram fora dos jogadores de rotação enquanto procurava por um parceiro para trocas. Suas médias até então são de 14,6 pontos, 13,8 rebotes e 1,5 tocos por jogo.

A última atuação do atleta foi no dia 12 de fevereiro, mas ele disse que está preparado, só esperando sua chance de voltar a jogar. "Faz um pouco mais de 30 dias desde a última vez que eu joguei. Você pode imaginar a fome e o entusiasmo que eu estou de entrar em quadra", disse Drummond. "Eu tive um mês incrível de trabalhos e estou pronto para jogar hoje mesmo."

O Los Angeles Lakers tem treino nesta terça-feira e entra em quadra com o Milwaukee Bucks na quarta-feira. Ainda é incerto se o reforço entrará em quadra contra Giannis Antetokounmpo e Cia. ou se ainda irá esperar um pouco mais.