Recém-contratado pelo Indiana Pacers, Caris LeVert descobre tumor no rim

Recém-contratado pelo Indiana Pacers, Caris LeVert recebeu uma notícia preocupante. Na bateria de exames antes de ser integrado ao elenco do novo time, a ressonância magnética apontou um pequeno tumor em seu rim esquerdo durante avaliação física. Com isso, o ala-armador terá de ficar afastado por tempo indeterminado.

Em nota, o Indiana Pacers informou que LeVert será submetido a exames mais detalhados para saber a gravidade do tumor. O jogador se pronunciou brevemente em comunicado divulgado pelo time de Indianápolis e agradeceu a franquia pelos cuidados no processo.

"Em meu nome e de minha família, somos gratos ao Indiana Pacers por sua meticulosidade extrema durante o processo físico e estou ansioso para me juntar à equipe e fazer parte desta grande organização o mais rápido possível", escreveu.

LeVert, de 26 anos, se juntou à franquia de Indianápolis como parte da megatroca que levou James Harden, ex-Houston Rockets, para o Brooklyn Nets e envolveu quatro times em toda a operação.

Kevin Pritchard, presidente do Indiana Pacers, afirmou que a franquia vai fornecer todo o suporte a LeVert nesse período em que estiver afastado. "Adquirimos Caris por ele ser, sobretudo, um jovem. Sua habilidade no basquete e no jogo de quadra falam por si e sabemos que ele tem uma grande carreira pela frente. Vamos apoiar Caris neste período e sabemos que ele vai se juntar a nós na quadra assim que ele puder", disse o dirigente.