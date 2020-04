Recordações de Kobe Bryant são leiloadas e incluem tênis histórico e anel de campeão

Três meses após a trágica morte de Kobe Bryant e sua filha Gianna, cerca de 100 itens memoráveis do astro estão sendo leiloados. Os artefatos incluem um par de tênis usado pelo astro de uma das finas da NBA em que participou e um anel de campeão originalmente pertencente à sua mãe, Pam Bryant.

O leilão online, que termina no dia 16 de maio, conta com 86 itens ao todo, incluindo pares de tênis, agasalhos de aquecimento pré-jogo, camisas usadas pelo astro e um anel de ouro de 14 quilates com oito diamantes gravados com o nome de Kobe que representam a campanha da seleção norte-americana de basquete de oito vitórias e nenhuma derrota na Olimpíada de Londres, em 2012.

"Nós acreditamos que é a maior coleção de objetos memoráveis de Kobe Bryant, juntos em um só lugar", disse Ken Goldin, da Goldin Auctions, à ESPN americana. A empresa é especializada na venda de artigos esportivos históricos dos mais diversos esportes dos Estados Unidos.

"Tem alguma coisa para todo mundo", disse Goldin. "Nós esperamos que os preços aqui vão do mais baixo de US$ 500 até potencialmente ultrapassar os US$ 100 mil", declarou.

O maior lance dado até então em qualquer item é de US$ 28 mil em um par de tênis preto usado por Kobe Bryant no jogo 5 da final da NBA de 2011 entre Los Angeles Lakers e Philadelphia 76ers, quando o astro ainda era patrocinado pela marca Adidas. O lance mais baixo atualmente é de US$ 125 por uma camisa autografada pelo astro.

"Seja qual for o valor arrecadado por qualquer item, 5% será destinado para o Mamba e Mambacita Sports Foundation", explicou o empresário, que fez questão de direcionar fundos para o projeto social que o astro comandava. Segundo ele, a viúva de Kobe e mãe de Gianna, Vanessa Bryant, não está relacionada a este leilão que envolve itens do seu marido.

Outro item raro que está sendo leiloado é uma camisa autografada pela primeira escolha do Draft da WNBA deste ano, Sabrina Ionescu, da Universidade de Oregon, que conta com a dedicatória "para Kobe".