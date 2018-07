Recuperada, Adrianinha faz 1º treino com seleção e mira Olimpíada O técnico Antônio Carlos Barbosa recebeu um reforço de peso nesta sexta-feira: a armadora Adrianinha, de 37 anos, fez seu primeiro treino com a seleção brasileira de basquete. A jogadora se apresentou no início de maio com uma rotura parcial do Tendão de Aquiles direito e ficou fora do Sul-Americano. Recuperada, se juntou ao restante do elenco para os treinos com bola em Campinas, no Clube Concórdia.