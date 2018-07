Recuperado, Kobe Bryant é liberado para treinos sem limitações no Lakers

A ótima notícia se tornou ainda melhor porque o Lakers iniciará nos próximos dias o "training camp", período de treinamentos das equipes antes do começo da temporada. No início de outubro, o time californiano enfrentará o Utah Jazz em dois amistosos no Havaí. Kobe ainda não deve ter condições de jogo, mas provavelmente estará pronto para o início da competição.

O objetivo do Lakers, aliás, é justamente este: preparar seu maior astro para o início da temporada, que pode ser a última de sua carreira. Kobe vem sofrendo com inúmeras lesões nos últimos anos e diante do Minnesota Timberwolves, dia 28 de outubro, pode estar iniciando seu último ano na NBA.

Kobe sofreu uma ruptura do manguito rotador de seu ombro direito em janeiro, ainda pela temporada 2014/2015 da NBA, e precisou ser submetido a cirurgia no dia 28 daquele mês. Em meio aos rumores de que sua carreira poderia se encerrar graças à lesão, o ala/armador se recuperou rapidamente, antes dos nove meses previstos de afastamento.

Um dos maiores jogadores da história da liga, Kobe Bryant está longe daquele que impressionou o mundo do basquete no fim dos anos 90 e início dos 2000. Ainda assim, é a principal aposta do Lakers para não repetir a péssima campanha da temporada passada, quando foi o penúltimo da Conferência Oeste, com 21 vitórias em 82 jogos.